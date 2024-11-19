ВИДЕО. Яремчук удвоил перевес сборной Украины над соперниками из Албании

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.

На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил перевес сборной Украины над соперниками из Албании.

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ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 10 мин