Лига наций19 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:24
711
0
ВИДЕО. Яремчук удвоил перевес сборной Украины над соперниками из Албании
Сине-желтые получили преимущество в два гола на 10-й минуте матча
19 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:24
711
0
19 ноября в 21:45 в Тиране состоится поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.
На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил перевес сборной Украины над соперниками из Албании.
❗️ ВИДЕО в Telegram: Все голы матча
ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 10 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 ноября 2024, 11:00 19
Подопечных Сергея Реброва устроит в Тиране только победа
Футбол | 19 ноября 2024, 08:32 8
Винисиус, вероятно, покинет команду
Футбол | 19.11.2024, 20:20
Футбол | 19.11.2024, 21:10
Футбол | 19.11.2024, 10:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.11.2024, 21:18 2
18.11.2024, 08:51 2
18.11.2024, 18:15 36
19.11.2024, 07:22 3
19.11.2024, 07:50 15
18.11.2024, 02:02 2
18.11.2024, 10:22 3