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Лига наций
19 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:24
711
0

ВИДЕО. Яремчук удвоил перевес сборной Украины над соперниками из Албании

Сине-желтые получили преимущество в два гола на 10-й минуте матча

19 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:24
711
0
ВИДЕО. Яремчук удвоил перевес сборной Украины над соперниками из Албании
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.

На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил перевес сборной Украины над соперниками из Албании.

❗️ ВИДЕО в Telegram: Все голы матча

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 10 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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