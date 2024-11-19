Лупашко выделил сильные стороны Колоса перед очным матчем в УПЛ
Команды встретятся во Львове
Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился ожиданиями от предстоящего матча «львов» в УПЛ, где они сыграют против «Колоса».
«Очень прибавила команда «Колоса» сто процентов. И она стала гораздо интереснее. В последнем матче с «Кривбассом» она была достаточно на равных, даже больше преимущества имел «Колос». Думаю, что команда Колос еще не играет в футбол, который хочет тренерский штаб. По крайней мере, то, что мы слышим, что они говорят.
Но она действительно стала другой, если бы мы играли в начале или середине сезона, то думаю, что было бы немного легче. А сейчас это хорошая команда для УПЛ с очень хорошим подбором игроков», – резюмировал тренер.
Матч «Карпаты» – «Колос» запланирован на 22 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18.00 по киевскому времени.
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