Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лупашко выделил сильные стороны Колоса перед очным матчем в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 22:21 |
133
0

Лупашко выделил сильные стороны Колоса перед очным матчем в УПЛ

Команды встретятся во Львове

19 ноября 2024, 22:21 |
133
0
Лупашко выделил сильные стороны Колоса перед очным матчем в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился ожиданиями от предстоящего матча «львов» в УПЛ, где они сыграют против «Колоса».

«Очень прибавила команда «Колоса» сто процентов. И она стала гораздо интереснее. В последнем матче с «Кривбассом» она была достаточно на равных, даже больше преимущества имел «Колос». Думаю, что команда Колос еще не играет в футбол, который хочет тренерский штаб. По крайней мере, то, что мы слышим, что они говорят.

Но она действительно стала другой, если бы мы играли в начале или середине сезона, то думаю, что было бы немного легче. А сейчас это хорошая команда для УПЛ с очень хорошим подбором игроков», – резюмировал тренер.

Матч «Карпаты» – «Колос» запланирован на 22 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18.00 по киевскому времени.

По теме:
Известный тренер объяснил, почему Шахтер пропустил три гола от Нивы
ФОТО. Шахтер позволил тернопольской Ниве отыграть три мяча
Легионер ЛНЗ забил в Лиге наций и был удален. Что сказал после игры?
Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Колос Ковалевка Карпаты - Колос
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра
Футбол | 19 ноября 2024, 18:33 17
Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра
Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра

Шенол Гюнеш, очевидно, акцентирует внимание на необходимости подписания другого игрока

ВИДЕО. Албания с пенальти сократила отставание в счете за 15 мин до конца
Футбол | 19 ноября 2024, 23:23 0
ВИДЕО. Албания с пенальти сократила отставание в счете за 15 мин до конца
ВИДЕО. Албания с пенальти сократила отставание в счете за 15 мин до конца

Недим Байрами переиграл голкипера Анатолия Трубина ударом с точки

Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19.11.2024, 07:22
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19.11.2024, 11:00
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Футбол | 19.11.2024, 10:39
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 36
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 3
Футбол
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
19.11.2024, 06:23
Футбол
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
18.11.2024, 03:31 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем