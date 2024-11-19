Лупашко выделил сильные стороны Колоса перед очным матчем в УПЛ

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился ожиданиями от предстоящего матча «львов» в УПЛ, где они сыграют против «Колоса».

«Очень прибавила команда «Колоса» сто процентов. И она стала гораздо интереснее. В последнем матче с «Кривбассом» она была достаточно на равных, даже больше преимущества имел «Колос». Думаю, что команда Колос еще не играет в футбол, который хочет тренерский штаб. По крайней мере, то, что мы слышим, что они говорят.

Но она действительно стала другой, если бы мы играли в начале или середине сезона, то думаю, что было бы немного легче. А сейчас это хорошая команда для УПЛ с очень хорошим подбором игроков», – резюмировал тренер.

Матч «Карпаты» – «Колос» запланирован на 22 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18.00 по киевскому времени.