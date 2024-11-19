ФОТО. Шахтер позволил тернопольской Ниве отыграть три мяча

19 листопада «Шахтар» провів контрольний матч з командою Першої ліги «Нива» Тернопіль.

У стартовому складі «оранжево-чорних» вийшли голкіпер Кіріл Фесюн, на позиції правого захисника Марлон Гомес, у центрі оборони Єгор Назарина та Бартол Франьїч, ліворуч Марʼян Фарина, у середині поля діяли Тарас Степаненко, Артем Бондаренко та Педріньйо, вінгерів грали Невертон та Егіналду, а центрфорвардом був Данило Сікан.

«Гірники» активніше розпочали зустріч і створили перший небезпечний момент: Педріньйо елегантним пасом знайшов на правому фланзі штрафного Егіналду, який трохи не влучив у дальній кут. Слідом донеччани розіграли красиву багатоходівку в штрафному майданчику, що завершилася гострим прострілом на праву стійку – Невертону забракло сантиметрів, щоб замкнути. Неймовірний момент не реалізував Сікан, коли Невертон виманив на себе голкіпера й покотив нападнику на майже порожні ворота, але Данило почав обігрувати захисників і не зумів пробити. Проте на 22-й хвилині сам бразилець скористався своїм шансом та відкрив рахунок: Бондаренко передачею зі своєї половини поля кинув у прорив правим флангом Невертона, той вийшов віч-на-віч і переграв кіпера – 1:0.

Майже одразу тернополяни могли відігратися, коли Марлон Гомес у карній зоні подарував мʼяч Різнику, але форвард гостей не влучив у дальній кут. А вже на 28-й хвилині «оранжево-чорні» подвоїли перевагу: Невертон подав від лівого кутового, голкіпер «Ниви» вибив мʼяч прямо на Бартола Франьїча, який з лінії воротарського вразив ціль – 2:0. Міг відзначитися і Марʼян Швед, що зʼявився на заміну замість Егіналду, але поцілив у воротаря суперника. Красиво пробив з льоту з-за меж штрафного Педріньйо, утім ефектно зіграв і Ольховий, потягнувши мʼяч з-під поперечини. Утретє підопічні Маріно Пушича забили на 39-й хвилині, коли Бондаренко зробив закидання, Невертон від лицьової лінії віддав у центр штрафного, а Марʼян Швед без проблем переправив мʼяч у сітку – 3:0.

У перерві в складі «гірників» відбулася заміна: замість Бондаренка до гри увійшов Кевін. На початку другої половини матчу тернополяни заграли сміливіше й на 50-й хвилині зуміли відіграти один мʼяч: Козак перехопив пас Фесюна на партнера і вразив ворота. Відповісти супернику одразу ж міг Швед, який двічі небезпечно бив з різних позицій, але обидва рази на заваді гола ставав кіпер «Ниви». Ближче до середини тайму на поле вийшов молодий захисник донеччан Антон Дрозд. А на 62-й хвилині тернополяни забили вдруге й скоротили відставання до мінімуму: ще одне перехоплення в карному майданчику «Шахтаря» – Посєвкін влучно пробив під ліву штангу.

Тут же був близьким до свого другого гола Франьїч, однак з лінії штрафного спрямував мʼяч впритул зі стійкою. Решта матчу минула в позиційній боротьбі та майже без небезпечних моментів. Уже під завершення спарингу кілька нагод мали «оранжево-чорні», але з ударом Назарини зі штрафного впорався кіпер, а після пострілу Шведа м’яч пролетів повз дальній кут. На самому фініші гри забили тернополяни: на 89-й хвилині вони заробили штрафний на лівому фланзі карної зони, і Козак потужним ударом вразив ближній кут. 3:3 – нічия в контрольному матчі «Шахтаря» та «Ниви».

23 листопада в 14-му турі УПЛ «Шахтар» гратиме з «Інгульцем». Матч відбудеться на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00.

Товариський матч. 19 листопада

Львів, стадіон ім. Богдана Маркевича, без глядачів

Шахтар (Донецьк) – Нива (Тернопіль) – 3:3 (3:0)

Голи: 1:0 Невертон (22), 2:0 Франьїч (28), 3:0 Швед (39), 3:1 Козак (50), 3:2 Посєвкін (62), 3:3 Козак (89)

Шахтар: Фесюн, Марлон Гомес, Назарина, Франьїч, Фарина, Степаненко (к), Бондаренко (Кевін, 46), Педріньйо (Дрозд, 58), Егіналду (Швед, 27), Невертон, Сікан

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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