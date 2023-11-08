В круговерти футбола: 5 фирмовостей Владимира Веремеева

8 ноября легендарная «десятка» киевского «Динамо» Владимир Веремеев отмечает 75-летний юбилей. Яркие индивидуальности в рамках системы Валерия Лобановского – вполне диссертабельная тема. «Больше, чем Владимир Веремеев, со мной, пожалуй, никто не спорил», – признавался Валерий Васильевич в книге «Бесконечный матч». Споры касались затворничества на базе в Конче-Заспе, в «резервации», как ее порой звали динамовцы. Но тренерская правота, в конце концов, выше, чем правота игрока, не правда ли?

Яркие футбольные моменты, связанные с Владимиром Веремеевым, я разместил в хронологическом порядке. И начать хочу… с признания. Именно так!

1. Веремеев – дважды подряд 2-й в опросе «Футболист года в СССР» еженедельника «Футбол-Хоккей»

Сезоны-74 и -75 многие футбольные историки считают лучшими для киевского «Динамо». И действительно, в то воспетое Дэви Аркадьевым в книге «Два сезона» событийное 2-летие отечественный клуб утвердился среди европейских грандов, и, само собой, не имел себе равных на внутренней арене. Первое место, по меткому, однако, многоавторскому выражению, в номинации «Футболист года» в стране тогда фактически не разыгрывалось: Олег Блохин был вне конкуренции. Спор, скорее, шел за 2-е место. И дважды подряд быть 2-м в те годы и получить неофициальное звание вице-звезды клуба, покорившего тогда футбольную Европу, – признак незаурядного таланта и добросовестного многосменного труда в «горячем футбольном цеху».

В чемпионате страны 1974 г. Веремеев проявил голевое чутье в важном домашнем поединке 26-го тура против ЦСКА, не только открыв счет, но и во многом проложив тем голом на 26-й минуте встречи в тот субботний день путь к чемпионству. В чемпионате-75 Веремеев также отметился значимым голом на финишной прямой: в домашней игре 23-го тура против московского «Локомотива» он забил победный мяч в эпилоге матча, установив счет 3:2 в пользу киевлян к радости экзальтированной 50-тысячной аудитории. Помню, в программке к той игре содержалась такая скромненькая реклама: мол, в октябре на Центральном (еще не Республиканском!) стадионе состоятся два международных матча: в Кубке чемпионов «Динамо» – «Олимпиакос» и в Суперкубке УЕФА «Динамо» – «Бавария». И информация, что билеты продаются в кассах Центрального стадиона, Дворца спорта, Центральной театральной кассе и о действительности талонов по абонементу №5 и №6. Ой, просто так и продаются пропуска на Суперкубок УЕФА в кассах! Да неужели?

2. Немецкая специализация в еврокубках

В свое время приметил такую ​​вещь: особенно вдохновенно Владимир Григорьевич действовал в еврокубках против немецких команд. Так, в морозном, снежном ноябре 1973 г. – как раз полвека назад – в присутствии 25-тысячной аудитории преданных фанатов динамовцы одолели «Штутгарт» – 2:0, а Веремеев открыл счет мощным ударом с левой метров с 20-ти на 16-й минуте. В 1977 г. Веремеев порадовал 90-тысячное зрительское сообщество голом в ворота «Айнтрахта» из Брауншвайга, откликнувшись на толковую передачу Виктора Колотова. Интересно и то, что в матче против франкфуртского «Айнтрахта» в победном для киевлян розыгрыше Кубка кубков-1974/75 10-й номер киевлян был предупрежден во время того, как… получил повреждение, а врач команды оказывал ему медицинскую помощь на боковой линии поля. А в ответном матче запомнилась его эффектная дуга с углового, которая в итоге привела к голу Владимира Онищенко. Как там писал о своем партнере по команде в книге «Горячие точки поля» Леонид Буряк: «Самым острым, по-настоящему ювелирным оружием этого полузащитника стали резаные, крученые передачи». К слову, именно Владимир заменил Леонида в том трагическом для Буряка матче против «Металлиста» в 1982 г., который стоил Буряку участия в чемпионате мира – очень уж грубо сыграл Станислав Берников. А документальный фильм «Суперкубок» о киевской победе динамовцев над «Баварией» в 1975 г. оставил свидетельство о «виртуозных передачах Володи Веремеева» (определение Леонида Буряка!). Один мой старший коллега называл их еще колоритнее: «Веремеевские вычуды». Ну, и, конечно, всплывают в воспоминаниях кадры того, как Веремеев с партнерами по команде бережно несет ту суперкубковую громадину, словно самое дорогое сокровище. Собственно, именно таковой она и является!

3. Самый результативный сезон-1980

Незабываемый сезон 1980 г. стал для Владимира Григорьевича на редкость успешным. Была покорена вожделенная чемпионская вершина, да и забивал он, словно записной форвард – часто и со вкусом. Причем начал сразу с 1-го тура, когда точным ударом в ужгородском (то есть домашнем для «Динамо») матче против ЦСКА установил окончательный и крупный (3:0) счет того матча. А в 4-м туре открыл счет в непростом выездном поединке против московских автозаводцев. Далее – гол во Львове «Карпатам» в многоголевом триллере (4:2 в пользу динамовцев). В августе – уже после постолимпийского возвращения киевлян на Республиканский стадион – эффектная точка в матче против минских одноклубников на 90-й минуте (общий счет – 4:0) к радости 32-тысячной аудитории. И дальше – победный гол ближе к финальному свистку в крайне непростом домашнем поединке с «Черноморцем». Да и голевой задел в чемпионском матче – против московского «Динамо» – работа Веремеева. Его мощный удар с 30-ти метров застал врасплох голкипера москвичей Владимира Пильгуя. Принял 10-й номер киевлян участие и во 2-м голе на 19-й минуте той игры, став важным звеном многоходовой комбинации. И – море оваций благодарной киевской торсиды в адрес «десятки»-любимца, когда на 88-й минуте Веремеева менял Михаил Олефиренко. К слову, примечательно, что и в следующем сезоне Веремеев ударом издалека открыл счет в чемпионском матче «Динамо» (в соперниках был «Зенит»).



ФК Динамо

4. Футболка навыпуск

Играть в футболке навыпуск по тем временам было чуть ли не диссидентством! Искал-искал соответствующие фотографии, но оказалось, что это не так-то просто. И все-таки нашел несколько изображений, в том числе из домашнего матча киевлян в Кубке чемпионов против «Трабзонспора», командное фото 1980 г. на динамовской базе (не во время игры, то есть сознательное, рукотворное действие относительно футболки, а не результат упорной борьбы за мяч). Сохраняю в воспоминаниях индивидуальность Веремеева в этом подходе к спортивной форме. Были, конечно, у киевской «десятки» в этом аспекте и последователи, но они как-то не так запали в память.

5. Телекомментаторство

По окончании игровой карьеры, в 80-е Владимир Григорьевич некоторое время комментировал домашние матчи киевского «Динамо» на украинском телевидении. Почему-то об этом его опыте сейчас мало кто вспоминает, однако лично мне Веремеев как комментатор импонировал. Как его охарактеризовал опять же Буряк, подчеркивая многочисленные грубости со стороны противников против Веремеева: «Но он падал и вставал, болел и возвращался – немногословный и ироничный». Так вот именно немногословие и ироничность я очень ценил у Владимира Григорьевича как у комментатора футбольных матчей. Ну, а о понимании игры и говорить нечего. Это – априори добродетель игроков великой команды-75!

***

«Почему мне? Ведь есть такие прекрасные ребята… Володя Онищенко, Мунтян, Володя Веремеев, да Женя Рудаков, наконец…» – таким вопросом задавался Олег Блохин после получения известия о том, что именно ему будет вручен «Золотой мяч» в 1975 г. Цитирую по книге «Гол, который я не забил». Обратите внимание: об иностранцах лауреат даже и не думал, а вот своих партнеров по команде и среди прочих Веремеева назвал.

«Хрестоматийные» (определение Лобановского) передачи Веремеева не отмечены отдельной нумерацией из-за того, что эта добродетель Владимира Григорьевича вообще вне конкурса. Валерий Васильевич даже жалел, что не сделан был в свое время видеофильм «Передачи Владимира Веремеева» – мол, замечательное было бы учебное пособие. «В его голове работала маленькая электронно-вычислительная машина», – отмечал Лобановский. И вот это быстромыслие, способность придумать что-то суперчрезвычайное на поле побуждало Мэтра к подобному сравнению-выводу. Игровое амплуа Веремеева? Нападающий, полузащитник, левый защитник – подчеркните искомое. Сначала, в молодые годы – впереди, после – яркий пример универсализации! Все время игровой карьеры – в круговерти событий на поле! И добросовестное служение футболу – любимому клубу и сборной – на тренерских и селекционных хлебах. Многолетствование, высокочтимый юбиляр!

Алексей РЫЖКОВ