Лидер Реал Сосьедада назвал причину победы Реала над его командой

Вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо дал оценку поражению команды от мадридского «Реала» (0:1) в 33-м туре чемпионата Испании

«Мы заслужили победу. Это возмутительно. Им повезло в моменте, когда они забили гол. Тчуамени заснул, когда потерял мяч. В Лиге чемпионов в таких моментах не свистят», – заявил Кубо.

Как известно, на 33-й минуте матча «Реал Сосьедад» – «Реал» Кубо поразил ворота мадридцев, которые, к слову, играли без украинца Андрея Лунина, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR.