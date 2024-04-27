Испания27 апреля 2024, 10:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 10:17
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Лидер Реал Сосьедада назвал причину победы Реала над его командой
Такефуса Кубо – о матче 33-го тура Ла Лиги
27 апреля 2024, 10:10 | Обновлено 27 апреля 2024, 10:17
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Вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо дал оценку поражению команды от мадридского «Реала» (0:1) в 33-м туре чемпионата Испании
«Мы заслужили победу. Это возмутительно. Им повезло в моменте, когда они забили гол. Тчуамени заснул, когда потерял мяч. В Лиге чемпионов в таких моментах не свистят», – заявил Кубо.
Как известно, на 33-й минуте матча «Реал Сосьедад» – «Реал» Кубо поразил ворота мадридцев, которые, к слову, играли без украинца Андрея Лунина, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR.
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