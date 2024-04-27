Надаль не исключил свое участие в Играх-2024 и назвал вероятного партнера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением относительно идеи выступления в паре на Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

«Должен ли Карлос [Алькарас] меня просить сыграть с ним в паре на Олимпиаде? Нет, ему не нужно ни о чем меня спрашивать. Для меня это тоже очень волнительно. Если я не ошибаюсь, то это важно и для него. Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться и наладить взаимопонимание на корте. Думаю, если мы оба в хорошей форме, то почему бы и нет? Это также было бы хорошо для сборной Испании.

Посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, я смогу стать для него хорошим партнером, уверен, что он будет хорошим для меня. Посмотрим, к чему это приведёт. Но надеюсь, сначала нам удастся немного поработать вместе», – признался Надаль.

Ранее Рафаэль Надаль подтвердил свое последнее участие в Мастерсе в Мадриде, который проходит в эти дни.