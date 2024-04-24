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ATP
24 апреля 2024, 18:07 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:13
319
0

Надаль подтвердил свое последнее участие в Мастерсе в Мадриде

Испанец рассказал о своих ближайших планах

24 апреля 2024, 18:07 | Обновлено 24 апреля 2024, 18:13
319
0
Надаль подтвердил свое последнее участие в Мастерсе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился планами на участие в Мастерсе в Мадриде, который будет продолжаться в испанской столице до 5 мая.

«Возможность играть в Мадриде всегда вызывает у меня приятные эмоции. С нетерпением жду выхода на корт. Для меня эта неделя в некоторых аспектах была хорошей, а в некоторых – не очень. Я не думаю, что смогу здесь сыграть на все свои 100%, но для меня важно иметь возможность просто сыграть в Мадриде в последний раз. Для меня очень многое значит игра на этом корте, где я пережил красивые моменты.

Моя цель на эту неделю – выйти на корт и получить как можно больше удовольствия. Я хочу закончить турнир живым. И наслаждаюсь тем, что у меня есть шанс посоревноваться еще раз. Я здесь, даю себе шанс и надеюсь, что ситуация улучшится. Я не теряю надежды. В спорте всё может измениться очень быстро», – признался 37-летний Надаль.

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера 2024.

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Рафаэль Надаль ATP Мадрид
Юрій Остроумов Источник
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