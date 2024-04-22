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ATP
22 апреля 2024, 12:49 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:09
106
0

Надаль сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера 2024

Участие Грунтового короля подтверждено официально

22 апреля 2024, 12:49 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:09
106
0
Надаль сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера в сентябре этого года в Берлине.

Надаль присоединится к команде, которая также включает в себя Карлоса Алькараса, Даниила Медведева и Александра Зверева. Капитаном традиционно будет Бьорн Борг.

Надаль уже выступал на Кубке Лейвера в 2017, 2019 и 2022 годах. Это может быть его последнее участие на этом турнире.

Кубок Лейвера - это турнир, названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Он состоится в сентябре в Берлине. В трехдневных командных соревнованиях шесть лучших игроков из Европы будут соревноваться с шестью своими коллегами из других стран мира. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре розыгрыша остались за командой Европы.

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Рафаэль Надаль Кубок Лейвера
Владимир Клепач Источник: Laver Cup
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