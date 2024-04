Надаль сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера 2024

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет за команду Европы на Кубке Лейвера в сентябре этого года в Берлине.

Надаль присоединится к команде, которая также включает в себя Карлоса Алькараса, Даниила Медведева и Александра Зверева. Капитаном традиционно будет Бьорн Борг.

Надаль уже выступал на Кубке Лейвера в 2017, 2019 и 2022 годах. Это может быть его последнее участие на этом турнире.

Кубок Лейвера - это турнир, названный в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лейвера. Он состоится в сентябре в Берлине. В трехдневных командных соревнованиях шесть лучших игроков из Европы будут соревноваться с шестью своими коллегами из других стран мира. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре розыгрыша остались за командой Европы.

22-Time Grand Slam Champion @RafaelNadal will represent Team Europe at Laver Cup Berlin 2024.



