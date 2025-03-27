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WTA
27 марта 2025, 15:24 | Обновлено 27 марта 2025, 15:25
65
0

Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами

27 марта 2025, 15:24 | Обновлено 27 марта 2025, 15:25
65
0
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) состоятся полуфинальные матчи.

После мужского поединка Фис – Меншик на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 7). Ориентировочное время старта матча – 21:00 по Киеву.

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Это будет шестая встреча соперниц. счет 3:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Александры Эалы, либо против Джессики Пегулы.

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Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Арина Соболенко Жасмин Паолини WTA Майами смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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