Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
27 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) состоятся полуфинальные матчи.
После мужского поединка Фис – Меншик на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 7). Ориентировочное время старта матча – 21:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет шестая встреча соперниц. счет 3:2 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Александры Эалы, либо против Джессики Пегулы.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Милан» заинтересован в приобретении украинского защитника
Журналисты обвиняют лондонский клуб в ошибке