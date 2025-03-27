Левандовски вне старта. Назван основной состав Барселоны на игру с Осасуной
Польский форвард каталонской команды заявлен не в старте, а в резерве
27 марта в 22:00 состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» будет принимать «Осасуну» на Эстадио Олимпико.
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Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.
Лидеры Ла Лиги: Барселона, Реал (по 60), Атлетико (56), Атлетик (52), Вильярреал, Бетис (44).
Польский форвард каталонской команды Роберт Левандовски заявлен в резерве сине-гранатовых.
Левандовски вне основы. Назван основной состав Барселоны на игру с Осасуной
🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaOsasuna pic.twitter.com/3XAQ1BUxK9— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 27, 2025
🔴⚔️ 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭'𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡.#LetsGoRojillos | #OsasunaXI | #BarçaOsasuna pic.twitter.com/1UQSj1ebFQ— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) March 27, 2025
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