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Испания
27 марта 2025, 21:23 | Обновлено 27 марта 2025, 21:42
492
0

Левандовски вне старта. Назван основной состав Барселоны на игру с Осасуной

Польский форвард каталонской команды заявлен не в старте, а в резерве

27 марта 2025, 21:23 | Обновлено 27 марта 2025, 21:42
492
0
Левандовски вне старта. Назван основной состав Барселоны на игру с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в 22:00 состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» будет принимать «Осасуну» на Эстадио Олимпико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.

Лидеры Ла Лиги: Барселона, Реал (по 60), Атлетико (56), Атлетик (52), Вильярреал, Бетис (44).

Польский форвард каталонской команды Роберт Левандовски заявлен в резерве сине-гранатовых.

Левандовски вне основы. Назван основной состав Барселоны на игру с Осасуной

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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