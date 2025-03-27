Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филиппов повторил клубный рекорд Александрии по голам в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 20:26 |
185
0

Филиппов повторил клубный рекорд Александрии по голам в сезоне УПЛ

Александр в этом розыгрыше чемпионата Украины отметился 10 забитыми мячами

27 марта 2025, 20:26 |
185
0
Филиппов повторил клубный рекорд Александрии по голам в сезоне УПЛ
ФК Александрия. Александр Филиппов

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов в последнем поединке 21-го тура Украинской Премьер-лиги оформил дубль и достиг отметки в 10 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата, тем самым повторив клубный рекорд Максима Третьякова (2019/20) по забитым мячам в одной кампании УПЛ.

Филиппов сейчас занимает четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр сыграл 21 матч. Кроме 10 забитых мячей, отметился одной результативной передачей. «Александрия» располагается на второй строчке в таблице лиги (14 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

По теме:
Пушич во главе Шахтера провел 40 матчей в УПЛ
Голкипер Александрии повторил клубное достижение семилетней давности
Не сыграет в Кубке с Александрией. Шахтер потерял основного игрока
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александр Филиппов статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Футбол | 27 марта 2025, 08:45 30
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро

Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме

Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Теннис | 26 марта 2025, 22:16 2
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam

Александра на пути в финал тысячника прошла Остапенко, Киз и Свентек

Барселона готова сделать все необходимое ради суперзвезды. Серьезная сумма
Футбол | 27.03.2025, 19:46
Барселона готова сделать все необходимое ради суперзвезды. Серьезная сумма
Барселона готова сделать все необходимое ради суперзвезды. Серьезная сумма
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Футбол | 27.03.2025, 13:42
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
Бокс | 26.03.2025, 23:38
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
27.03.2025, 07:25 5
Футбол
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем