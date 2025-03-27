Филиппов повторил клубный рекорд Александрии по голам в сезоне УПЛ

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов в последнем поединке 21-го тура Украинской Премьер-лиги оформил дубль и достиг отметки в 10 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата, тем самым повторив клубный рекорд Максима Третьякова (2019/20) по забитым мячам в одной кампании УПЛ.

Филиппов сейчас занимает четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр сыграл 21 матч. Кроме 10 забитых мячей, отметился одной результативной передачей. «Александрия» располагается на второй строчке в таблице лиги (14 побед, 5 ничьих, 2 поражения).