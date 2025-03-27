Германия27 марта 2025, 20:40 | Обновлено 27 марта 2025, 20:41
583
0
Идеальный профиль. Бавария нацелилась на звезду ПСЖ
Брэдли Баркола привлекает внимание мюнхенского гранда
27 марта 2025, 20:40 | Обновлено 27 марта 2025, 20:41
583
0
Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство немецкого клуба считает французского футболиста идеальным вариантом усиления атаки. Скауты клуба присутствовали на последнем матче футболиста.
В текущем сезоне Брэдли Баркола провел 43 матча, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что одному из лучших игроков сезона дают контракт на €100 млн в год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 марта 2025, 23:57 0
Карл – о поединке Усик – Дюбуа 2
Бокс | 26 марта 2025, 23:38 3
Теренс раскритиковал Джервонту Дэвиса
Футбол | 27.03.2025, 15:37
Теннис | 26.03.2025, 22:16
Футбол | 27.03.2025, 22:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
26.03.2025, 09:02 82
27.03.2025, 07:25 5
26.03.2025, 02:09
26.03.2025, 17:27 1
26.03.2025, 01:56
Теннис