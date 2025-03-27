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Германия
27 марта 2025, 20:40 | Обновлено 27 марта 2025, 20:41
583
0

Идеальный профиль. Бавария нацелилась на звезду ПСЖ

Брэдли Баркола привлекает внимание мюнхенского гранда

27 марта 2025, 20:40 | Обновлено 27 марта 2025, 20:41
583
0
Идеальный профиль. Бавария нацелилась на звезду ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство немецкого клуба считает французского футболиста идеальным вариантом усиления атаки. Скауты клуба присутствовали на последнем матче футболиста.

В текущем сезоне Брэдли Баркола провел 43 матча, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что одному из лучших игроков сезона дают контракт на €100 млн в год.

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Брэдли Баркола Бавария ПСЖ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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