Идеальный профиль. Бавария нацелилась на звезду ПСЖ

Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство немецкого клуба считает французского футболиста идеальным вариантом усиления атаки. Скауты клуба присутствовали на последнем матче футболиста.

В текущем сезоне Брэдли Баркола провел 43 матча, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что одному из лучших игроков сезона дают контракт на €100 млн в год.