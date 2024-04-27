Лапорта объяснил решение Барселоны оставить Хави главным тренером
Президент каталонцев считает, что победы команды не за горами
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение оставить Хави на посту главного тренера команды.
«Некоторые изменения будут, и мы должны улучшиться. Это хорошая новость, ведь стабильность — правило успешных проектов. Когда мы анализируем ситуацию, наш тренер всегда думает о лучшем для «Барселоны». У нас есть команда с очень молодыми игроками, и ей нужна эта стабильность. Хави является эталоном для молодежи, и мы видим это каждый день.
Совет директоров единогласно поддержал решение сохранить Хави.
Суперкубок и Ла Лига обладают исключительной ценностью, но сейчас для нас тяжелое время. В этом году мы не добились наших целей, но это консолидирует проект, который будет более выигрышным в будущем», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
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