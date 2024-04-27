Лапорта объяснил решение Барселоны оставить Хави главным тренером

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение оставить Хави на посту главного тренера команды.

«Некоторые изменения будут, и мы должны улучшиться. Это хорошая новость, ведь стабильность — правило успешных проектов. Когда мы анализируем ситуацию, наш тренер всегда думает о лучшем для «Барселоны». У нас есть команда с очень молодыми игроками, и ей нужна эта стабильность. Хави является эталоном для молодежи, и мы видим это каждый день.

Совет директоров единогласно поддержал решение сохранить Хави.

Суперкубок и Ла Лига обладают исключительной ценностью, но сейчас для нас тяжелое время. В этом году мы не добились наших целей, но это консолидирует проект, который будет более выигрышным в будущем», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.