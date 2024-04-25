В Барселоне подтвердили, что Хави останется по окончании сезона

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил информацию СМИ о том, что главный тренер команды Хави изменил свое решение и останется в клубе после окончания нынешнего сезона.

«Хави доверяет нашему проекту. Вместе мы можем добиться больших успехов. Нам нужно завоевывать титулы, мы все это знаем. В этом мы доверяем Хави, он настоящий парень из «Барсы». Он будет частью новой «Барселоны» на новом «Камп Ноу», – отметил функционер.

Газета Marca также сообщает, что данное решение было принято на встрече между Юсте, Хави и президентом клуба Жоаном Лапортой.

Президент в свою очередь озвучил свои требования, среди которых ограниченность ресурсов для подписаний и принятие определенных изменений в тренерском штабе.