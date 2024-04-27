Игорь КЛИМОВСКИЙ: О якобы «договорняке» узнал из Интернета

6-й тур в Первой лиге начался противостоянием в группе «Выбывание» «Металлист» – «Кремень», завершившийся волевой победой харьковчан – 2:1.

Уже через несколько часов стало известно, что у УАФ есть подозрения, что поединок мог быть договорным.

Главный тренер «Кременя» Игорь Климовский эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал сложившуюся ситуацию:

– О якобы «договорняке» я узнал из Интернета, когда мы на клубном автобусе уже преодолели километров сто. Если у меня есть какие-то претензии к своим подопечным, то только к вратарю Арсению Коркодиму, который пропустил два, как говорится, необязательных мяча, что повлияло на итоговый результат. С нами был директор клуба Андрей Филь. Он беседовал с представителями УАФ и ПФЛ, сообщив, что все необходимые пояснения будут даны. Более того, он, главный тренер и вратарь готовы пройти проверку на детекторе лжи.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля состоялся матч 6-го тура Первой лиги в группе Выбывание между командами Металлист и Кремень. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу харьковского клуба. Вполне возможно, что поединок был договорен. В УАФ уже приступили к официальной проверке.