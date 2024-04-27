Кепа может неожиданно остаться в Реале. Стали известны причины

29-летний вратарь Кепа Аррисабалага, на правах аренды выступающий за «Реал», может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации источника, «королевский клуб» летом может покинуть Андрей Лунин, если откажется продлевать контракт. В таком случае «Реал» будет готов рассмотреть выкуп Кепы у «Челси», если лондонский клуб запросит адекватную цену за испанского голкипера.

В этом сезоне Кепа отыграл за «Реал» 19 матчей, пропустил 18 голов и 8 раз отыграл на ноль.

Ранее игру Кепи в последнем матче Ла Лиги оценил украинский вратарь Андрей Лунин.