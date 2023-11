Эпик фейл. Водитель Арсенала U-18 привез команду не в тот город

Вчера, 4 ноября «Арсенал» U-18 в матче молодежного чемпионата Англии должен был на выезде играть с ровесниками из «Брайтона». Однако поединок пришлось перенести на другую дату.

Это случилось по вине водителя автобуса «Арсенала» U-18. Он по ошибке привез команду в город Борнмут вместо Брайтона.

Новая дата проведения матча пока что неизвестна. «Арсенал» на данный идет восьмым в чемпионате Англии U-18, «Брайтон» идет 11-м. Молодежную команду «Канониров» возглавляет бывший игрок команды Джек Уилшир.

