Эпик фейл. Водитель Арсенала U-18 привез команду не в тот город
Поединок с «Брайтоном» пришлось перенести
Вчера, 4 ноября «Арсенал» U-18 в матче молодежного чемпионата Англии должен был на выезде играть с ровесниками из «Брайтона». Однако поединок пришлось перенести на другую дату.
Это случилось по вине водителя автобуса «Арсенала» U-18. Он по ошибке привез команду в город Борнмут вместо Брайтона.
Новая дата проведения матча пока что неизвестна. «Арсенал» на данный идет восьмым в чемпионате Англии U-18, «Брайтон» идет 11-м. Молодежную команду «Канониров» возглавляет бывший игрок команды Джек Уилшир.
Arsenal U18s’ game away to Brighton today was postponed after the team bus travelled to Bournemouth instead of Brighton. https://t.co/qe4FXCToEi— Jeorge Bird (@jeorgebird) November 4, 2023
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