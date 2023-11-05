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  4. Эпик фейл. Водитель Арсенала U-18 привез команду не в тот город
Англия
05 ноября 2023, 15:07 | Обновлено 05 ноября 2023, 15:31
1245
4

Эпик фейл. Водитель Арсенала U-18 привез команду не в тот город

Поединок с «Брайтоном» пришлось перенести

05 ноября 2023, 15:07 | Обновлено 05 ноября 2023, 15:31
1245
4
Эпик фейл. Водитель Арсенала U-18 привез команду не в тот город
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 4 ноября «Арсенал» U-18 в матче молодежного чемпионата Англии должен был на выезде играть с ровесниками из «Брайтона». Однако поединок пришлось перенести на другую дату.

Это случилось по вине водителя автобуса «Арсенала» U-18. Он по ошибке привез команду в город Борнмут вместо Брайтона.

Новая дата проведения матча пока что неизвестна. «Арсенал» на данный идет восьмым в чемпионате Англии U-18, «Брайтон» идет 11-м. Молодежную команду «Канониров» возглавляет бывший игрок команды Джек Уилшир.

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Арсенал Лондон Брайтон Борнмут чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 4
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trentreznor111
І повний автобус сліпих йолопів, які всю дорогу втикали, мабуть, в телефони повним складом. Це ж те саме, що їхати з Києва в Черкаси, а приїхати в Хмельницький... і жоден футбальор разом з тренерським пабом навіть не роздуплився... 
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+4
Burevestnik
такий пристрій як навігатор водій мабуть не знає.  татотаке 
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0
Обсервер Влад
Виходить не один я плутаю ці Брайтони, Борнмути, Брентфорди і т.п.
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0
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