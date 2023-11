Миколенко сыграет с первых минут против Бернли

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить «Эвертон» и «Бернли».

За «ирисок» с первых минут на поле появится украинский защитник Виталий Миколенко. Для украинца это восьмой матч подряд, в котором он заявлен в стартовом составе своей команды.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей команды будут пробивать пенальти.

Tonight's Toffees! ✊



🔄 Two changes from Sunday as Danjuma and Young come in for Doucouré and Patterson. #CarabaoCup pic.twitter.com/qWvSfdutd5