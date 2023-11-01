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Англия
01 ноября 2023, 20:52 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:34
157
0

Миколенко сыграет с первых минут против Бернли

Украинец сыграет в Кубке английской лиги

01 ноября 2023, 20:52 | Обновлено 01 ноября 2023, 21:34
157
0
Миколенко сыграет с первых минут против Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить «Эвертон» и «Бернли».

За «ирисок» с первых минут на поле появится украинский защитник Виталий Миколенко. Для украинца это восьмой матч подряд, в котором он заявлен в стартовом составе своей команды.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей команды будут пробивать пенальти.

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Кубок английской лиги по футболу Виталий Миколенко стартовые составы Бернли Эвертон
Источник Sport.ua
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