Миколенко сыграет с первых минут против Бернли
Украинец сыграет в Кубке английской лиги
Сегодня, 1 ноября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сильнейшего постараются определить «Эвертон» и «Бернли».
За «ирисок» с первых минут на поле появится украинский защитник Виталий Миколенко. Для украинца это восьмой матч подряд, в котором он заявлен в стартовом составе своей команды.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей команды будут пробивать пенальти.
Tonight's Toffees! ✊— Everton (@Everton) November 1, 2023
🔄 Two changes from Sunday as Danjuma and Young come in for Doucouré and Patterson. #CarabaoCup pic.twitter.com/qWvSfdutd5
Your Clarets team tonight 👊 pic.twitter.com/hOzQhiSlFH— Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 1, 2023
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