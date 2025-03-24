Легенда Карпат назвал виновников в разгроме Украины от Бельгии

Легенда львовских «Карпат» и экс-игрок сборной Украины Игорь Худобяк отреагировал на поражение «сине-желтых» в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

«Впечатления после матча негативные. Хотелось, чтобы сборная прошла дальше, в Лигу А, но не получилось. Команда потерпела разгромное поражение, почти ничего не показав в атаке.

Счет 0:3 – поражение от сборной Бельгии, которая сейчас не в лучшей форме. Против них можно было играть и проходить дальше. Да, это провал.

Основная причина – отсутствие контригры. Украина не проводила качественных атак, не создавала моментов для взятия ворот и даже не контролировала мяч. Не было затяжных розыгрышей, хотя бы 10-15 передач, чтобы позлить бельгийцев.

Не думаю, что план был просто отбиваться и не давать сопернику играть. Очевидно, что делался расчет на контратаки, но они не сработали.

Переломным моментом стал третий гол в конце матча. При 2:0 еще оставался шанс на дополнительное время, возможные пенальти или хотя бы изменение тактики и один гол в ответ. Но третий мяч окончательно все решил.

Виноваты все - и тренерский штаб, и футболисты. Это командный вид спорта: если команда проиграла, значит, провалились все вместе. Однако ответственность, безусловно, будет лежать на главном тренере», – сказал Худобяк.