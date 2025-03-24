Миколенко объяснил фиаско сборной Украины в матче против Бельгии
Виталий прокомментировал этот поединок
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на поражение «сине-желтых» в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).
«В этом матче мы неудачно выходили в контратаку, из-за этого мы много оборонялись. Мы обязательно разберем все ошибки на следующем сборе.
Жереми Доку – игрок топового класса. Если его сдерживать 90 минут, то даже в последние три минуты он может сделать результат.
Бельгия ничем нас не удивила. Да, мы выиграли первый матч, но во втором при поддержке домашних трибун они показали, что являются топ-сборной», – сказал Миколенко.
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