Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко объяснил фиаско сборной Украины в матче против Бельгии
Лига наций
24 марта 2025, 19:04 |
1074
1

Миколенко объяснил фиаско сборной Украины в матче против Бельгии

Виталий прокомментировал этот поединок

24 марта 2025, 19:04 |
1074
1
Миколенко объяснил фиаско сборной Украины в матче против Бельгии
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на поражение «сине-желтых» в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

«В этом матче мы неудачно выходили в контратаку, из-за этого мы много оборонялись. Мы обязательно разберем все ошибки на следующем сборе.

Жереми Доку – игрок топового класса. Если его сдерживать 90 минут, то даже в последние три минуты он может сделать результат.

Бельгия ничем нас не удивила. Да, мы выиграли первый матч, но во втором при поддержке домашних трибун они показали, что являются топ-сборной», – сказал Миколенко.

По теме:
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
ФОТО. «Начинаем новый путь». Судаков отреагировал на поражение Украины
ГЮЛЕР к Собослаи: «Неужели шести голов мало, чтобы ты закрыл рот?»
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Николай Матвиенко Виталий Миколенко Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда вернется Куртуа после травмы в сборной Бельгии
Футбол | 24 марта 2025, 18:46 0
Стало известно, когда вернется Куртуа после травмы в сборной Бельгии
Стало известно, когда вернется Куртуа после травмы в сборной Бельгии

Тибо получил не тяжелую травму

ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»
Футбол | 24 марта 2025, 14:21 12
ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»
ФЕДОРЧУК: «Страусиное поведение украинской сборной обречено на провал»

Специалист считает, что тренерскому штабу нужно поработать над исправлением ошибок.

Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Футбол | 23.03.2025, 23:41
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
Бокс | 24.03.2025, 08:56
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Футбол | 24.03.2025, 08:24
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chernomor
Вечные отмазки то  рубашка длинная то хер короткий. 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
23.03.2025, 06:50 37
Другие виды
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем