Миколенко объяснил фиаско сборной Украины в матче против Бельгии

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на поражение «сине-желтых» в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

«В этом матче мы неудачно выходили в контратаку, из-за этого мы много оборонялись. Мы обязательно разберем все ошибки на следующем сборе.

Жереми Доку – игрок топового класса. Если его сдерживать 90 минут, то даже в последние три минуты он может сделать результат.

Бельгия ничем нас не удивила. Да, мы выиграли первый матч, но во втором при поддержке домашних трибун они показали, что являются топ-сборной», – сказал Миколенко.