Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ

Украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный является единственным футболистом своей команды, который не пропустил ни одной игровой минуты в этом сезоне Английской Премьер-лиги, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

На счету 21-летнего игрока 10 матчей (900 минут) в этом розыгрыше чемпионата Англии. В них Илья получил 2 желтые карточки. Статистический портал SofaScore оценивает выступления украинца в 6.58 баллов из 10 возможных.

Всего после трансфера в январе 2023 года за 22 миллиона евро Илья Забарный отыграл уже 16 матчей за «Борнмут». Результативными действиями отличиться не удалось.

The only #afcb player to have played every minute in the Premier League this season 👏🇺🇦 pic.twitter.com/fBPL9iBOKC