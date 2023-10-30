Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ
Украинец отметился интересным достижением
Украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный является единственным футболистом своей команды, который не пропустил ни одной игровой минуты в этом сезоне Английской Премьер-лиги, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.
На счету 21-летнего игрока 10 матчей (900 минут) в этом розыгрыше чемпионата Англии. В них Илья получил 2 желтые карточки. Статистический портал SofaScore оценивает выступления украинца в 6.58 баллов из 10 возможных.
Всего после трансфера в январе 2023 года за 22 миллиона евро Илья Забарный отыграл уже 16 матчей за «Борнмут». Результативными действиями отличиться не удалось.
The only #afcb player to have played every minute in the Premier League this season 👏🇺🇦 pic.twitter.com/fBPL9iBOKC— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 30, 2023
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