Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ
Англия
30 октября 2023, 17:45 | Обновлено 30 октября 2023, 18:04
701
0

Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ

Украинец отметился интересным достижением

30 октября 2023, 17:45 | Обновлено 30 октября 2023, 18:04
701
0
Забарный – единственный игрок Борнмута, сыгравший каждую минуту в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный является единственным футболистом своей команды, который не пропустил ни одной игровой минуты в этом сезоне Английской Премьер-лиги, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

На счету 21-летнего игрока 10 матчей (900 минут) в этом розыгрыше чемпионата Англии. В них Илья получил 2 желтые карточки. Статистический портал SofaScore оценивает выступления украинца в 6.58 баллов из 10 возможных.

Всего после трансфера в январе 2023 года за 22 миллиона евро Илья Забарный отыграл уже 16 матчей за «Борнмут». Результативными действиями отличиться не удалось.

По теме:
Миколенко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored
Эрлинг Холанд реализовал исторический пенальти в дерби Манчестера
Лучший и здесь. Холанд установил рекорд АПЛ по голам на выезде
Илья Забарный Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Борнмут
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 30 октября 2023, 07:15 0
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Футбол | 30 октября 2023, 13:09 3
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории

Пока позициям рекордсмена ничего не угрожает…

Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп
Футбол | 30.10.2023, 12:27
Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп
Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Футбол | 30.10.2023, 13:45
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Футбол | 29.10.2023, 20:15
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
28.10.2023, 18:31 1
Футбол
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
29.10.2023, 02:45
Бокс
Барселона – Реал – 1:2. Беллингем вырвал победу на 90+2. Видео голов
Барселона – Реал – 1:2. Беллингем вырвал победу на 90+2. Видео голов
28.10.2023, 19:25 1
Футбол
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
30.10.2023, 07:00 5
Теннис
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
29.10.2023, 05:23 7
Бокс
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
29.10.2023, 11:34 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем