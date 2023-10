21 октября проходит матч 9-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Арсенал».

Украинские футболисты Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут.

Счет в матче был открыт 15-й минуте. 11-метровый реализовал Коул Палмер.



❗️ ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти

Пенальти заработал Мудрик. После того, как Михаил пробил головой, мяч попал в руку Вильяма Салиба.

Арбитру помогла система VAR. Рефери просмотрел повтор эпизода и уверенно указал на точку.

Cool as you like from Palmer as he sends Raya the wrong way!



His second from the spot in as many matches! 👊



🔵 1-0 🔴 [16] #CheArs https://t.co/1NUAq2RmPm