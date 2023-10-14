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ATP
14 октября 2023, 17:40 | Обновлено 14 октября 2023, 18:09
741
0

Димитров проиграл. Стали известны финалисты Мастерса в Шанхае

Григор уступил Андрею Рублеву, Хуберт Хуркач обыграл Себастьяна Корду

14 октября 2023, 17:40 | Обновлено 14 октября 2023, 18:09
741
0
Димитров проиграл. Стали известны финалисты Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

14 октября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Григор Димитров уступил Андрею Рублеву в двух партиях.

Хуберт Хуркач в двух партиях обыграл Себастьяна Корду.

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала

Григор Димитров [18] – Андрей Рублев [5] – 6:7 (7:9), 3:6
Хуберт Хуркач [16] – Себастьян Корда [26] – 6:3, 6:4

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Хуберт Хуркач Андрей Рублев Григор Димитров Себастьян Корда ATP Шанхай
Источник Sport.ua
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