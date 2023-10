Димитров проиграл. Стали известны финалисты Мастерса в Шанхае

14 октября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Григор Димитров уступил Андрею Рублеву в двух партиях.

Хуберт Хуркач в двух партиях обыграл Себастьяна Корду.

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала

Григор Димитров [18] – Андрей Рублев [5] – 6:7 (7:9), 3:6

Хуберт Хуркач [16] – Себастьян Корда [26] – 6:3, 6:4

