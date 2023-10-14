ATP14 октября 2023, 17:40 | Обновлено 14 октября 2023, 18:09
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Димитров проиграл. Стали известны финалисты Мастерса в Шанхае
Григор уступил Андрею Рублеву, Хуберт Хуркач обыграл Себастьяна Корду
14 октября 2023, 17:40 | Обновлено 14 октября 2023, 18:09
741
0
14 октября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).
Григор Димитров уступил Андрею Рублеву в двух партиях.
Хуберт Хуркач в двух партиях обыграл Себастьяна Корду.
АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала
Григор Димитров [18] – Андрей Рублев [5] – 6:7 (7:9), 3:6
Хуберт Хуркач [16] – Себастьян Корда [26] – 6:3, 6:4
Hublev is ON 👀— Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2023
Pick your #RolexShanghaiMasters champ! pic.twitter.com/43SoKWDdt3
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