Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!
Денис Шаповалов приблизился к первой тридцатке, Александр Овчаренко обновил рекорд
ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на двух турнирах АТР 500: в Роттердаме и Далласе.
В Нидерландах чемпионом стал Карлос Алькарас. Он получил +500 очков, но с третьей позиции подняться не удалось. Первые две строчки у Янника Синнера и Александра Зверева соответственно.
А вот финалист Роттердама Алекс де Минаур улучшил сразу две позиции. Он находится на 6-м месте, что является повторением его личного рекорда. Он обошел Новака Джоковича и Даниила Медведева.
Победитель Далласа Денис Шаповалов приблизился к первой тридцатке и занимает 32-е место. Каспер Рууд, которого канадец обыграл в финале, остался пятым.
Топ-10 рейтинга АТР
Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко дебютировал в топ-300, обновил личный рекорд и находится на 296-й позиции.
Овчаренко улучшил 15 мест благодаря выходу в четвертьфинал челленджера в Мумбаи.
Александр пока единственный представитель Украины в топ-300. Остальные украинские теннисисты потеряли места за прошлую неделю, кроме Юрия Джавакяна – он добавил 9 мест и теперь идет 497-м.
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР
В гонке на Итоговый турнир АТР первая позиция у Янника Синнера, далее идут Александр Зверев и Карлос Алькарас. Денис Шаповалов благодаря успеху в Далласе приблизился к первой восьмерке – он девятый.
Гонка на ATP Finals 2025
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