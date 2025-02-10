Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на двух турнирах АТР 500: в Роттердаме и Далласе.

В Нидерландах чемпионом стал Карлос Алькарас. Он получил +500 очков, но с третьей позиции подняться не удалось. Первые две строчки у Янника Синнера и Александра Зверева соответственно.

А вот финалист Роттердама Алекс де Минаур улучшил сразу две позиции. Он находится на 6-м месте, что является повторением его личного рекорда. Он обошел Новака Джоковича и Даниила Медведева.

Победитель Далласа Денис Шаповалов приблизился к первой тридцатке и занимает 32-е место. Каспер Рууд, которого канадец обыграл в финале, остался пятым.

Топ-10 рейтинга АТР

Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко дебютировал в топ-300, обновил личный рекорд и находится на 296-й позиции.

Овчаренко улучшил 15 мест благодаря выходу в четвертьфинал челленджера в Мумбаи.

Александр пока единственный представитель Украины в топ-300. Остальные украинские теннисисты потеряли места за прошлую неделю, кроме Юрия Джавакяна – он добавил 9 мест и теперь идет 497-м.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый турнир АТР первая позиция у Янника Синнера, далее идут Александр Зверев и Карлос Алькарас. Денис Шаповалов благодаря успеху в Далласе приблизился к первой восьмерке – он девятый.

Гонка на ATP Finals 2025