Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!
ATP
10 февраля 2025, 13:59 |
475
0

Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!

Денис Шаповалов приблизился к первой тридцатке, Александр Овчаренко обновил рекорд

10 февраля 2025, 13:59 |
475
0
Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Карлос Алькарас

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на двух турнирах АТР 500: в Роттердаме и Далласе.

В Нидерландах чемпионом стал Карлос Алькарас. Он получил +500 очков, но с третьей позиции подняться не удалось. Первые две строчки у Янника Синнера и Александра Зверева соответственно.

А вот финалист Роттердама Алекс де Минаур улучшил сразу две позиции. Он находится на 6-м месте, что является повторением его личного рекорда. Он обошел Новака Джоковича и Даниила Медведева.

Победитель Далласа Денис Шаповалов приблизился к первой тридцатке и занимает 32-е место. Каспер Рууд, которого канадец обыграл в финале, остался пятым.

Топ-10 рейтинга АТР

Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко дебютировал в топ-300, обновил личный рекорд и находится на 296-й позиции.

Овчаренко улучшил 15 мест благодаря выходу в четвертьфинал челленджера в Мумбаи.

Александр пока единственный представитель Украины в топ-300. Остальные украинские теннисисты потеряли места за прошлую неделю, кроме Юрия Джавакяна – он добавил 9 мест и теперь идет 497-м.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый турнир АТР первая позиция у Янника Синнера, далее идут Александр Зверев и Карлос Алькарас. Денис Шаповалов благодаря успеху в Далласе приблизился к первой восьмерке – он девятый.

Гонка на ATP Finals 2025

По теме:
Три победы над топ-10 за неделю. Определен чемпион пятисотника в Далласе
Денис Шаповалов – Каспер Рууд. Финал в Далласе. Смотреть онлайн. LIVE
Первый трофей на индуре. Определен победитель турнира АТР 500 в Роттердаме
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Томми Пол Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Денис Шаповалов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Прогресс Свитолиной и Костюк, рокировка Ястремской и Калининой
Теннис | 10 февраля 2025, 13:31 0
Рейтинг WTA. Прогресс Свитолиной и Костюк, рокировка Ястремской и Калининой
Рейтинг WTA. Прогресс Свитолиной и Костюк, рокировка Ястремской и Калининой

Марта и Элина в Дохе поборются за звание первой ракетки Украины

Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Футбол | 10 февраля 2025, 10:46 3
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко

Юрий Дмитрулин считает, что Николай заиграл бы в Испании

Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Футбол | 09.02.2025, 14:08
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Хоккей | 09.02.2025, 17:01
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 15
Бокс
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
08.02.2025, 12:21 7
Бокс
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем