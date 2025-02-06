Лидер украинского тенниса впервые в карьере вышел в 1/4 финала челленджера

Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко (АТР 311) пробился в четвертьфинал челленджера в Ченнаи, Индия.

Во 2-м раунде украинец в трех сетах переиграл «нейтрала» Алексея Захарова (АТР 333) за 2 часа и 41 минуту.

ATP челленджер Ченнаи. Хард. 1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Алексей Захаров – 0:6, 7:6 (7:5), 6:4

Это была первая встреча соперников.

Овчаренко впервые в карьере сыграет в четвертьфинале челленджера. За выход в следующую стадию на соревнованиях в Индии украинец сыграет с Далибором Сврчиной (Чехия, ATP 223), который во 2-м круге прошел второго сеяного Ллойда Харриса.

Александр на старте челленджера в Ченнаи переиграл Жомбора Пироша.