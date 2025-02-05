Первый номер Украины добыл самую высокорейтинговую победу в карьере

Первый номер украинского мужского тенниса Александр Овчаренко (АТР 311) успешно стартовал на хардовом челленджере в индийском городе Ченнаи.

В 1-м раунде украинец одолел восьмого сеяного Жомбора Пироша (Венгрия, ATP 214) за 2 часа и 13 минут.

ATP челленджер Ченнаи. Хард. 1/16 финала

Жомбор Пирош (Венгрия) [8] – Александр Овчаренко (Украина) – 6:7 (4:7), 4:6

Это была первая встреча соперников. За место в четвертьфинале Овчаренко поборется против «нейтрала» Алексея Захарова.

Овчаренко проводит третий турнир на уровне Тура в новом сезоне. На его счету 5 матчей и 2 поражения.

Для Александра победа над Пирошем стала самой высокорейтинговой в карьере. Предыдущим его лучшим результатом была виктория над Азизом Дугазом неделей ранее в матчевом противостоянии Туниса и Украины. Тогда Дугаз занимал 227-ю позицию.

В Ченнаи также выступили еще два украинских теннисиста: Эрик Ваншельбойм (АТР 501) и Юрий Джавакян (АТР 506). Оба прошли квалификацию. Эрик одолел Сидхарта Равата (Индия, AТР 863) [6:4, 5:7, 6:3] и Маниша Сурешкумара (Индия, ATP 961) [6:2, 6:3]. А Юрий справился с Ришабо Агарвалом (Индия, ATP 1068) [6:4, 6:3] и Чирагом Духаном (Индия, ATP 964) [4:6, 6:1, 7:6].

К сожалению, с жеребьевкой Ваншельбойму и Джавакяну не повезло. Уже в 1/16 финала они сыграли против двои лидеров посева – Билли Харриса (Великобритания, ATP 129) и Ллойда Харриса (ЮАР, ATP 144) соответственно. Эрик проиграл британцу со счетом 5:7, 2:6, а Юрий уступил южноафриканцу 3:6, 7:5, 0:6.