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  4. Три победы над топ-10 за неделю. Определен чемпион пятисотника в Далласе
ATP
09 февраля 2025, 23:42 |
102
0

Три победы над топ-10 за неделю. Определен чемпион пятисотника в Далласе

Денис Шаповалов переиграл Каспера Рууда в финале турнира АТР 500 в США

09 февраля 2025, 23:42 |
102
0
Три победы над топ-10 за неделю. Определен чемпион пятисотника в Далласе
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Денис Шаповалов

9 февраля состоялся финальный матч на турнире АТР 500 в Далласе (США), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В финале сошлись Денис Шаповалов (Канада, ATP 54) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5). Канадский теннисист в двух сетах одержал победу за 1 час и 41 минуту.

ATP 500 Даллас. Хард в помещении. Финал

Денис Шаповалов (Канада) – Каспер Рууд (Норвегия) [2] – 7:6 (7:5), 6:3

Это была третья встреча соперников. Шаповалов впервые переиграл норвежца.

Денис за одну неделю одолел трех игроков из первой десятки рейтинга АТР. Помимо Рууда, он также обыграл 4-ю ракетку мира Тейлора Фритца в 1/8 финала и 9-го номера Томми Пола (прошлогодний чемпион на этих кортах) в полуфинале.

Шаповалов выиграл третий трофей в карьере и первый пятисотник. В LIVE-рейтинге АТР он занимает 32-е место.

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов и Каспер Рууд
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд
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Денис Шаповалов Каспер Рууд ATP Даллас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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