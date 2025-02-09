Три победы над топ-10 за неделю. Определен чемпион пятисотника в Далласе
Денис Шаповалов переиграл Каспера Рууда в финале турнира АТР 500 в США
9 февраля состоялся финальный матч на турнире АТР 500 в Далласе (США), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В финале сошлись Денис Шаповалов (Канада, ATP 54) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5). Канадский теннисист в двух сетах одержал победу за 1 час и 41 минуту.
ATP 500 Даллас. Хард в помещении. Финал
Денис Шаповалов (Канада) – Каспер Рууд (Норвегия) [2] – 7:6 (7:5), 6:3
Это была третья встреча соперников. Шаповалов впервые переиграл норвежца.
Денис за одну неделю одолел трех игроков из первой десятки рейтинга АТР. Помимо Рууда, он также обыграл 4-ю ракетку мира Тейлора Фритца в 1/8 финала и 9-го номера Томми Пола (прошлогодний чемпион на этих кортах) в полуфинале.
Шаповалов выиграл третий трофей в карьере и первый пятисотник. В LIVE-рейтинге АТР он занимает 32-е место.
The moment @denis_shapo added ATP 500 champion to his resume 🤩@DALOpenTennis | #DALOpen pic.twitter.com/uAov1ZC1ii— ATP Tour (@atptour) February 9, 2025
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