Три победы над топ-10 за неделю. Определен чемпион пятисотника в Далласе

9 февраля состоялся финальный матч на турнире АТР 500 в Далласе (США), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В финале сошлись Денис Шаповалов (Канада, ATP 54) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5). Канадский теннисист в двух сетах одержал победу за 1 час и 41 минуту.

ATP 500 Даллас. Хард в помещении. Финал

Денис Шаповалов (Канада) – Каспер Рууд (Норвегия) [2] – 7:6 (7:5), 6:3

Это была третья встреча соперников. Шаповалов впервые переиграл норвежца.

Денис за одну неделю одолел трех игроков из первой десятки рейтинга АТР. Помимо Рууда, он также обыграл 4-ю ракетку мира Тейлора Фритца в 1/8 финала и 9-го номера Томми Пола (прошлогодний чемпион на этих кортах) в полуфинале.

Шаповалов выиграл третий трофей в карьере и первый пятисотник. В LIVE-рейтинге АТР он занимает 32-е место.

The moment @denis_shapo added ATP 500 champion to his resume 🤩@DALOpenTennis | #DALOpen pic.twitter.com/uAov1ZC1ii