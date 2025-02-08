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  4. Алькарас и Хуркач за 2.5 часа определили второго финалиста в Роттердаме
ATP
08 февраля 2025, 23:15 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:22
211
0

Алькарас и Хуркач за 2.5 часа определили второго финалиста в Роттердаме

Карлос в трех сетах дожал Хуберта и впервые вышел в финал на индуре

08 февраля 2025, 23:15 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:22
211
0
Алькарас и Хуркач за 2.5 часа определили второго финалиста в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас (Испания) пробился в финал турнира АТР 500 в Роттердаме, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале испанец в трех сетах переиграл Хуберта Хуркача (Польша, ATP 21) за 2 часа и 25 минут.

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Хуберт Хуркач (Польша) [8] – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Это была четвертая встреча соперников. Алькарас выиграл все четыре очных противостояния.

В 1-й партии Карлитос отыгрался со счета 1:4 (0:40). А во второй отдал тай-брейк с 5:4, когда побеждал с одним мини-брейком.

Карлос вышел в 22-й финал в карьере и первый на индуре. За трофей он поборется против австралийца Алекса де Минаура, который ранее прошел Маттиа Беллуччи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач
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Карлос Алькарас (теннисист) Хуберт Хуркач ATP Роттердам
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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