Сказка закончилась. Определен первый финалист турнира АТР 500 в Роттердаме

Австралийский теннисист и 8-й номер АТР Алекс де Минаур пробился в финал турнира АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В полуфинале австралиец в двух сетах разгромил итальянца Маттиа Беллуччи (АТР 92) за 1 час и 7 минут.

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/2 финала

Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Маттиа Беллуччи (Италия) [Q] – 6:1, 6:2

Это была первая встреча соперников.

Беллуччи в Роттердаме стартовал с квалификации, а в основе успел выбить и Даниила Медведева, и Стефаноса Циципаса.

Для Алекса это будет первый финал в 2025 году и 18-й в карьере. По итогам соревнований демон вернется на 6-ю позицию в мировом рейтинге.

За титул в Роттердаме де Минаур поборется против победителя встречи Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач.

Nothing could faze the Demon today 💎



No. 3 seed @alexdeminaur reaches back-to-back @abnamroopen finals! #abnamroopen pic.twitter.com/S3NRUz3QC2