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  4. Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
08 февраля 2025, 04:57 |
11
0

Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире АТР 500 в Роттердаме

08 февраля 2025, 04:57 |
11
0
Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

8 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) пройдут полуфинальные матчи.

Первый сеяный Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) сыграет против поляка Хуберта Хуркача (АТР 21). Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корте после игры де Минаур – Беллуччи. Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертый очный матч соперников. Счет 3:0 в пользу Алькараса.

В финале победитель противостояния сыграет либо против Алекса де Минаура, либо против Маттиа Беллуччи.

📺 Видеотрансляция

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Карлос Алькарас (теннисист) Хуберт Хуркач смотреть онлайн ATP Роттердам
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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