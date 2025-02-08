Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире АТР 500 в Роттердаме
8 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) пройдут полуфинальные матчи.
Первый сеяный Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) сыграет против поляка Хуберта Хуркача (АТР 21). Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корте после игры де Минаур – Беллуччи. Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.
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Это будет четвертый очный матч соперников. Счет 3:0 в пользу Алькараса.
В финале победитель противостояния сыграет либо против Алекса де Минаура, либо против Маттиа Беллуччи.
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