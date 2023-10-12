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WTA
12 октября 2023, 20:50 | Обновлено 12 октября 2023, 20:51
501
0

Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко

Онс снялась с турнира в Чжэнчжоу из-за травмы колена

12 октября 2023, 20:50 | Обновлено 12 октября 2023, 20:51
501
0
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

7-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер снялась с хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В полуфинале Жабер должна была встретится с Дарьей Касаткиной (WTA 12), однако матч не состоится и Дарья автоматически прошла в полуфинал соревнований.

«Очень жаль, что я должна сняться, потому что я не чувствую, что с моими коленями все в порядке. Просто хочу сказать, что мне понравилось время, которая я провела в Чжэнчжоу. Я вернусь в следующем году, спасибо фанатам, которые поддерживали меня», – сказала Онс.

Сегодня, 12 октября, Жабер в двух сетах обыграла Лючию Бронцетти во 2-м раунде турнира в Чжэнчжоу.

Дарья Касаткина в полуфинале может сыграть против украинки Цуренко, если Леся обыграет Барбору Крейчикову.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала WTA 500 в Чжэнчжоу.

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Лючия Бронцетти Онс Жабер Дарья Касаткина Леся Цуренко WTA Чжэнчжоу травма травма колена
Источник Sport.ua
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