Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко

7-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер снялась с хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В полуфинале Жабер должна была встретится с Дарьей Касаткиной (WTA 12), однако матч не состоится и Дарья автоматически прошла в полуфинал соревнований.

«Очень жаль, что я должна сняться, потому что я не чувствую, что с моими коленями все в порядке. Просто хочу сказать, что мне понравилось время, которая я провела в Чжэнчжоу. Я вернусь в следующем году, спасибо фанатам, которые поддерживали меня», – сказала Онс.

Сегодня, 12 октября, Жабер в двух сетах обыграла Лючию Бронцетти во 2-м раунде турнира в Чжэнчжоу.

Дарья Касаткина в полуфинале может сыграть против украинки Цуренко, если Леся обыграет Барбору Крейчикову.

Unfortunately, after an amazing fight, @Ons_Jabeur is forced to withdraw due to a knee injury. 😔



Get well soon, Ons! We absolutely loved having you around! 🫶🏻❤️ pic.twitter.com/q9zrjSVUZt