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  4. Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
WTA
12 октября 2023, 18:31 |
1031
1

Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу

Несколько высокорейтинговых теннисисток покинули турнир

12 октября 2023, 18:31 |
1031
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Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Украинка Ангелина Калинина переиграла 39-летнюю экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву. Леся Цуренко оказалась сильнее 21-й ракетки мира из Хорватии Донны Векич.

Чжэнчжоу. Второй круг

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [7] – Петра Мартич – 7:5, 6:1
Леся Цуренко [Q] – Донна Векич [10] – 7:6(4), 7:6(2)

Онс Жабер [4] – Лючия Бронцетти – 6:3,
Бай Чжуосюань [WC] – Дарья Касаткина [8] – 2:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Ангелина Калинина – Вера Звонарева [Q] – 7:5, 6:1
Чжэн Циньвень – Мария Саккари [3] – 7:6(2), 6:3

Лаура Зигемунд [Q] – Людмила Самсонова [11] – 3:6, 6:2, 6:1
Жасмин Паолини – Каролин Гарсия [6] – 3:6, 6:4, 7:5

Чжэнчжоу. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [7] – Леся Цуренко [Q]
Онс Жабер [4] – Дарья Касаткина [8]

Нижняя часть сетки

Ангелина Калинина – Чжэн Циньвень
Лаура Зигемунд [Q] – Жасмин Паолини

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WTA Чжэнчжоу Барбора Крейчикова Петра Мартич Леся Цуренко Донна Векич Онс Жабер Лючия Бронцетти Дарья Касаткина Ангелина Калинина Вера Звонарева Чжэн Циньвень Мария Саккари Лаура Зигемунд Людмила Самсонова Жасмин Паолини Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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Александр Ад
І.Марченко тільки що виграв в словака  у 3 сетах..
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