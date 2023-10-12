Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Несколько высокорейтинговых теннисисток покинули турнир
Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
Украинка Ангелина Калинина переиграла 39-летнюю экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву. Леся Цуренко оказалась сильнее 21-й ракетки мира из Хорватии Донны Векич.
Чжэнчжоу. Второй круг
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова [7] – Петра Мартич – 7:5, 6:1
Леся Цуренко [Q] – Донна Векич [10] – 7:6(4), 7:6(2)
Онс Жабер [4] – Лючия Бронцетти – 6:3,
Бай Чжуосюань [WC] – Дарья Касаткина [8] – 2:6, 4:6
Нижняя часть сетки
Ангелина Калинина – Вера Звонарева [Q] – 7:5, 6:1
Чжэн Циньвень – Мария Саккари [3] – 7:6(2), 6:3
Лаура Зигемунд [Q] – Людмила Самсонова [11] – 3:6, 6:2, 6:1
Жасмин Паолини – Каролин Гарсия [6] – 3:6, 6:4, 7:5
Чжэнчжоу. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова [7] – Леся Цуренко [Q]
Онс Жабер [4] – Дарья Касаткина [8]
Нижняя часть сетки
Ангелина Калинина – Чжэн Циньвень
Лаура Зигемунд [Q] – Жасмин Паолини
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