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Германия
12 октября 2023, 17:37 | Обновлено 12 октября 2023, 17:52
184
0

Боатенг отклонил предложение из россии

Именитый защитник продолжит тренироваться с «Баварией» U-23

12 октября 2023, 17:37 | Обновлено 12 октября 2023, 17:52
184
0
Боатенг отклонил предложение из россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

После того, как «Бавария» отказалась от идеи возвращения Жерома Боатенга, 35-летний немецкий защитник отклонил предложения из россии и Бразилии. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Боатенг продолжит тренировки с молодежной командой «Баварии» U-23. При этом мюнхенский клуб твердо отказался от идеи подписания контракта с игроком, несмотря на дефицит центральных защитников, который возник из-за травм Ким Мин Джэ и Дайо Упамекано.

Боатенг находится в статусе свободного агента с минувшего лета, когда истек его контракт с «Лионом».

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Жером Боатенг Бавария Флориан Плеттенберг
Источник Twitter
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