Боатенг отклонил предложение из россии

После того, как «Бавария» отказалась от идеи возвращения Жерома Боатенга, 35-летний немецкий защитник отклонил предложения из россии и Бразилии. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Боатенг продолжит тренировки с молодежной командой «Баварии» U-23. При этом мюнхенский клуб твердо отказался от идеи подписания контракта с игроком, несмотря на дефицит центральных защитников, который возник из-за травм Ким Мин Джэ и Дайо Упамекано.

Боатенг находится в статусе свободного агента с минувшего лета, когда истек его контракт с «Лионом».

