Боатенга не будет. Почётный президент Баварии опроверг слухи

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс утверждает, что Жером Боатенг точно не присоединится к команде:

«Мы не подпишем его, в этом просто нет смысла, ведь до зимнего трансферного окна осталось 8 матчей чемпионата. Я слышал, что наш менеджмент хочет подписать другого защитника зимой – центрального или правого».

Ранее появлялись слухи, что 35-летний Жером Боатенг может вернуться в «Баварию». Он даже тренировался с командой, но в итоге не получил контрактного предложения. Защитник до сих пор не нашел себе новую команду после того, как в июле 2023 года у него закончился контракт с «Лионом».