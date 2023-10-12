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  4. Боатенга не будет. Почётный президент Баварии опроверг слухи
Германия
12 октября 2023, 15:52 |
85
0

Боатенга не будет. Почётный президент Баварии опроверг слухи

Ули Хенесс утверждает, что переход точно не состоится

12 октября 2023, 15:52 |
85
0
Боатенга не будет. Почётный президент Баварии опроверг слухи
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс утверждает, что Жером Боатенг точно не присоединится к команде:

«Мы не подпишем его, в этом просто нет смысла, ведь до зимнего трансферного окна осталось 8 матчей чемпионата. Я слышал, что наш менеджмент хочет подписать другого защитника зимой – центрального или правого».

Ранее появлялись слухи, что 35-летний Жером Боатенг может вернуться в «Баварию». Он даже тренировался с командой, но в итоге не получил контрактного предложения. Защитник до сих пор не нашел себе новую команду после того, как в июле 2023 года у него закончился контракт с «Лионом».

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Жером Боатенг Ули Хенесс Бавария трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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