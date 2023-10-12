Боатенга не будет. Почётный президент Баварии опроверг слухи
Ули Хенесс утверждает, что переход точно не состоится
Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс утверждает, что Жером Боатенг точно не присоединится к команде:
«Мы не подпишем его, в этом просто нет смысла, ведь до зимнего трансферного окна осталось 8 матчей чемпионата. Я слышал, что наш менеджмент хочет подписать другого защитника зимой – центрального или правого».
Ранее появлялись слухи, что 35-летний Жером Боатенг может вернуться в «Баварию». Он даже тренировался с командой, но в итоге не получил контрактного предложения. Защитник до сих пор не нашел себе новую команду после того, как в июле 2023 года у него закончился контракт с «Лионом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леся выиграла у Донны Векич и вышла в 1/4 финала соревнований в Чжэнчжоу
Артем – на 3-м месте по размеру заработной платы в испанском клубе