Источник: Бавария работает над возвращением Жерома Боатенга

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что мюнхенская «Бавария» работает над тем, чтобы вернуть в свой состав 35-летнего центрального защитника Жерома Боатенга. Футболист перейдет в качестве свободного агента, переговоры находятся на финальной стадии, а сам Баотенг уже дал принципиальное согласие на переход.

Сделка будет завершена в ближайшие 48 часов.

Жером Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 годы. В его активе 363 матча за клуб, в которых он забил 10 голов и отдал 25 голевых передач. Также Боатенг отыграл 76 матчей за сборную Германии, в которых забил один гол.

