ОФИЦИАЛЬНО. Он остается. Лидер Баварии продлил контракт с клубом
Новый договор Йозуа Киммиха рассчитан до 2029 года
Капитан сборной Германии и лидер «Баварии» Йозуа Киммих решил продлить контракт с клубом, несмотря на интерес со стороны топ-клубов Европы.
На официальном сайте немецкого коллектива указано, что стороны заключили новое соглашение к лету 2029 года. Детали договора стороны решили не разглашать.
Первые шаги в футболе Киммих сделал в академии Штутгарта. За главную команду «швабов» Йозуа так и не сыграл, однако в молодом возрасте успел провести несколько игр в составе «РБ Лейпциг».
Йозуа с 2015 года представляет цвет «Баварии». За десять лет в клубе Киммих отыграл 429 поединков во всех турнирах. За это время полузащитник оформил 43 гола и 114 ассистов за немецкого гранда.
К тому же полузащитник имеет в своем активе 97 матчей за национальную сборную Германии.
🎙️ 𝗠𝗮𝘅 𝗘𝗯𝗲𝗿𝗹: "Er hat die DNA des #FCBayern seit Jahren verinnerlicht und verkörpert."#Kimmich2029 #MiaSanMia pic.twitter.com/DKLSCcidan— FC Bayern München (@FCBayern) March 13, 2025
𝟭𝟬 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲 und noch lange nicht genug! 🏆✨#Kimmich2029 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/CGRe1ETNXT— FC Bayern München (@FCBayern) March 13, 2025
Verwurzelt in München! Hier, um zu bleiben! 🌳 #Kimmich2029#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/j19CNI41BF— FC Bayern München (@FCBayern) March 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Назар Попов будет играть в команде из Петрова на правах аренды
«Галактикос» вырвали путевку в четвертьфинал