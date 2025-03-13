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Германия
13 марта 2025, 15:50 | Обновлено 13 марта 2025, 16:58
920
0

ОФИЦИАЛЬНО. Он остается. Лидер Баварии продлил контракт с клубом

Новый договор Йозуа Киммиха рассчитан до 2029 года

13 марта 2025, 15:50 | Обновлено 13 марта 2025, 16:58
920
0
ОФИЦИАЛЬНО. Он остается. Лидер Баварии продлил контракт с клубом
ФК Бавария. Йозуа Киммих

Капитан сборной Германии и лидер «Баварии» Йозуа Киммих решил продлить контракт с клубом, несмотря на интерес со стороны топ-клубов Европы.

На официальном сайте немецкого коллектива указано, что стороны заключили новое соглашение к лету 2029 года. Детали договора стороны решили не разглашать.

Первые шаги в футболе Киммих сделал в академии Штутгарта. За главную команду «швабов» Йозуа так и не сыграл, однако в молодом возрасте успел провести несколько игр в составе «РБ Лейпциг».

Йозуа с 2015 года представляет цвет «Баварии». За десять лет в клубе Киммих отыграл 429 поединков во всех турнирах. За это время полузащитник оформил 43 гола и 114 ассистов за немецкого гранда.

К тому же полузащитник имеет в своем активе 97 матчей за национальную сборную Германии.

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Йозуа Киммих Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
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