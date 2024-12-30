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  4. Трансферные бомбы. Реал и Ливерпуль совершат суперподписания уже этим летом
Англия
30 декабря 2024, 14:52 |
1888
0

Трансферные бомбы. Реал и Ливерпуль совершат суперподписания уже этим летом

Джереми Фримпонг, Альфонсо Дэвис и Трент Александер-Арнольд могут сменить клубы

30 декабря 2024, 14:52 |
1888
0
Трансферные бомбы. Реал и Ливерпуль совершат суперподписания уже этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Реал

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» могут совершить супертрансферы защитников уже этим летом, сообщает Team Talk.

Английский гранд готов ответить на почти гарантированный переезд Трента Александера-Арнольда в Мадрид переходом нидерландского защитника «Байера» Джереми Фримпонга.

Но на этом «красные» останавливаться не планируют: руководство «Ливерпуля» еще более активно включится в борьбу за канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который является одной из ключевых целей мадридского гранда.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел альтернативу трансферам Керкеза и Забарного.

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Джереми Фримпонг Альфонсо Дэвис Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Ливерпуль Реал Мадрид Байер Бавария
Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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