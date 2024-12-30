Трансферные бомбы. Реал и Ливерпуль совершат суперподписания уже этим летом

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» могут совершить супертрансферы защитников уже этим летом, сообщает Team Talk.

Английский гранд готов ответить на почти гарантированный переезд Трента Александера-Арнольда в Мадрид переходом нидерландского защитника «Байера» Джереми Фримпонга.

Но на этом «красные» останавливаться не планируют: руководство «Ливерпуля» еще более активно включится в борьбу за канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который является одной из ключевых целей мадридского гранда.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел альтернативу трансферам Керкеза и Забарного.