Трансферные бомбы. Реал и Ливерпуль совершат суперподписания уже этим летом
Джереми Фримпонг, Альфонсо Дэвис и Трент Александер-Арнольд могут сменить клубы
«Ливерпуль» и мадридский «Реал» могут совершить супертрансферы защитников уже этим летом, сообщает Team Talk.
Английский гранд готов ответить на почти гарантированный переезд Трента Александера-Арнольда в Мадрид переходом нидерландского защитника «Байера» Джереми Фримпонга.
Но на этом «красные» останавливаться не планируют: руководство «Ливерпуля» еще более активно включится в борьбу за канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который является одной из ключевых целей мадридского гранда.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел альтернативу трансферам Керкеза и Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем рассказал о дружбе с Александром
Бывший футболист «Динамо» раскрыл подробности своей интимной жизни