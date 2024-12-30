Вместо Забарного и Керкеза. Ливерпуль нацелился на трансферы защитников

«Ливерпуль» интересуется американским защитником «Фулхэма» Энтони Робинсоном и английским защитником «Эвертона» Джарредом Брантуэйтом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Энтони рассматривается как усиление левого фланга уже в летнее трансферное окно. Джарред же является вполне вероятным трансфером, учитывая возраст ван Дейка и туманность ситуации с контрактом Конате.

В текущем сезоне Энтони Робинсон провел 19 матчей в АПЛ и отдал 7 результативных передач. В текущем сезоне Джарред Брантуэйт провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» интересуется Забарным и Керкезом.