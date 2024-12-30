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Англия
30 декабря 2024, 14:15 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:23
357
0

Вместо Забарного и Керкеза. Ливерпуль нацелился на трансферы защитников

Энтони Робинсон и Джарред Брантуэйт могут усилить оборону английского гранда

30 декабря 2024, 14:15 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:23
357
0
Вместо Забарного и Керкеза. Ливерпуль нацелился на трансферы защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Робинсон

«Ливерпуль» интересуется американским защитником «Фулхэма» Энтони Робинсоном и английским защитником «Эвертона» Джарредом Брантуэйтом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Энтони рассматривается как усиление левого фланга уже в летнее трансферное окно. Джарред же является вполне вероятным трансфером, учитывая возраст ван Дейка и туманность ситуации с контрактом Конате.

В текущем сезоне Энтони Робинсон провел 19 матчей в АПЛ и отдал 7 результативных передач. В текущем сезоне Джарред Брантуэйт провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» интересуется Забарным и Керкезом.

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Фулхэм Эвертон трансферы АПЛ трансферы Энтони Робинсон Ливерпуль Джарред Брантуэйт
Данііл Киріяка Источник: Daily Mail
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