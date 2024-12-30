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  4. Он забивал в финале ЛЧ. Арсенал нашел топового сменщика для Сака
Германия
30 декабря 2024, 10:44 |
388
0

Он забивал в финале ЛЧ. Арсенал нашел топового сменщика для Сака

Кингсли Коман может присоединиться к «канонирам»

30 декабря 2024, 10:44 |
388
0
Он забивал в финале ЛЧ. Арсенал нашел топового сменщика для Сака
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает Caught Offside.

По информации источника, 28-летний футболист должен стать краткосрочным решением по замене травмированного Букайо Сака, который пропустит минимум 2 месяца. В «Арсенале» не планируют тратить большие деньги на зимние трансферы.

В текущем сезоне Кингсли Коман провел 19 матчей на клубном уровне, забил 4гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Баварии» является целью 4 грандов.

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Кингсли Коман Букайо Сака Арсенал Лондон Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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