Он забивал в финале ЛЧ. Арсенал нашел топового сменщика для Сака

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает Caught Offside.

По информации источника, 28-летний футболист должен стать краткосрочным решением по замене травмированного Букайо Сака, который пропустит минимум 2 месяца. В «Арсенале» не планируют тратить большие деньги на зимние трансферы.

В текущем сезоне Кингсли Коман провел 19 матчей на клубном уровне, забил 4гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Баварии» является целью 4 грандов.