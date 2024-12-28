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Испания
28 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 28 декабря 2024, 23:40
1036
0

180 миллионов евро. Реал и еще 3 гранда поборются за суперзвезду Баварии

«Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ» попытаются подписать Джамала Мусиалу

28 декабря 2024, 23:36 | Обновлено 28 декабря 2024, 23:40
1036
0
180 миллионов евро. Реал и еще 3 гранда поборются за суперзвезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Мадридский «Реал» «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ» зимой попытаются подписать немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу уже этой зимой, сообщает Caught Offside.

По информации источника, 21-летний футболист, привлекающий внимание нескольких грандов, обойдется желающим его подписать в сумму около 180 миллионов евро, не учитывая зарплату в размере около 20-25 миллионов евро в год.

Наиболее заинтересованным в трансфере является «Манчестер Сити», который видит в игроке замен Кевина де Брюйне. Скауты «горожан» несколько раз смотрели за игрой Мусиалы в этом сезоне. «Бавария» будет пытаться удержать молодую суперзвезду.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с будущим бразильской суперзвезды.

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Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 Джамал Мусиала Кевин де Брюйне
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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