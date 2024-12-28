180 миллионов евро. Реал и еще 3 гранда поборются за суперзвезду Баварии

Мадридский «Реал» «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ» зимой попытаются подписать немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу уже этой зимой, сообщает Caught Offside.

По информации источника, 21-летний футболист, привлекающий внимание нескольких грандов, обойдется желающим его подписать в сумму около 180 миллионов евро, не учитывая зарплату в размере около 20-25 миллионов евро в год.

Наиболее заинтересованным в трансфере является «Манчестер Сити», который видит в игроке замен Кевина де Брюйне. Скауты «горожан» несколько раз смотрели за игрой Мусиалы в этом сезоне. «Бавария» будет пытаться удержать молодую суперзвезду.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с будущим бразильской суперзвезды.