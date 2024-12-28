Слепая вера. В Реале определились с судьбой звездного бразильца

Бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао все еще является одним из ключевых игроков клуба, сообщает Marca.

В Мадриде принято решение, что даже не смотря на то, что игрок во второй раз рве крестообразные связки, после возвращения на поле он останется одним из ключевых игроков обороны «сливочных». В Мадриде поражены его оптимизмом после полученной травмы и верят, что он сможет вернуться на топовый уровень вновь.

Анчелотти считает, что одной из важнейших связок в команде является трио Куртуа–Рюдигер–Милитао.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать самого дорогого защитника в истории.