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  4. Слепая вера. В Реале определились с судьбой звездного бразильца
Испания
28 декабря 2024, 21:47 |
456
0

Слепая вера. В Реале определились с судьбой звездного бразильца

В клубе ждут возвращения Эдера Милитао

28 декабря 2024, 21:47 |
456
0
Слепая вера. В Реале определились с судьбой звездного бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао все еще является одним из ключевых игроков клуба, сообщает Marca.

В Мадриде принято решение, что даже не смотря на то, что игрок во второй раз рве крестообразные связки, после возвращения на поле он останется одним из ключевых игроков обороны «сливочных». В Мадриде поражены его оптимизмом после полученной травмы и верят, что он сможет вернуться на топовый уровень вновь.

Анчелотти считает, что одной из важнейших связок в команде является трио Куртуа–Рюдигер–Милитао.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать самого дорогого защитника в истории.

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Эдер Милитао Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Тибо Куртуа Карло Анчелотти Антонио Рюдигер
Данііл Киріяка Источник: Marca
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