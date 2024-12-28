Самый дорогой в истории. В Реале готовятся усилить оборону суперзвездой

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер нового защитника после того, как Эдер Милитао получил очередное повреждение крестообразных связок, сообщает Relevo.

По информации источника, «сливочные» будут искать «нового Милитао», при этом в клубе не хотят платить гигантскую сумму за защитника. Рассматриваются трансферы хорватского защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола, который перейдя из «РБ Лейпциг» в английский клуб за 90 миллионов евро стал самым дорогим защитником в истории, и защитник все того же «Лейпцига» Кастелло Лукеба, в контракте которого прописаны отступные в размере 90 миллионов евро.

В случае с хорватом, мадридский клуб планирует следить за ситуацией с возможными санкциями в отношении «Манчестер Сити». В случае с Лукеба, «Реал» может подписать француза за сумму около 60 миллионов евро, что все равно считается серьезной цифрой.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать собственного обидчика.