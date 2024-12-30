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Германия
30 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:59
448
0

ФОТО. Звездный игрок Баварии сделал пародию на легендарный фильм

Джамал Мусиала попробовал себя в роли героя «Один дома 2»

30 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:59
448
0
ФОТО. Звездный игрок Баварии сделал пародию на легендарный фильм
IMAGO. Джамал Мусиала

Игрок мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился фотографией из Нью-Йорка, на которой он пародирует главного героя рождественского фильма «Один дома 2».

Вингер сделал фотографию в лимузине, держа в руках кусочек пиццы и бокал алкогольного напитка, ссылаясь на героя фильма Кевина Маккаллистера.

В этом сезоне Джамал отыграл 22 поединка. На счету футболиста 14 забитых мячей и шесть ассистов.

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Джамал Мусиала Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига фото фильмы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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