ФОТО. Звездный игрок Баварии сделал пародию на легендарный фильм

Игрок мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился фотографией из Нью-Йорка, на которой он пародирует главного героя рождественского фильма «Один дома 2».

Вингер сделал фотографию в лимузине, держа в руках кусочек пиццы и бокал алкогольного напитка, ссылаясь на героя фильма Кевина Маккаллистера.

В этом сезоне Джамал отыграл 22 поединка. На счету футболиста 14 забитых мячей и шесть ассистов.