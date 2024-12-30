Германия30 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:59
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ФОТО. Звездный игрок Баварии сделал пародию на легендарный фильм
Джамал Мусиала попробовал себя в роли героя «Один дома 2»
30 декабря 2024, 16:58 | Обновлено 30 декабря 2024, 16:59
448
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Игрок мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился фотографией из Нью-Йорка, на которой он пародирует главного героя рождественского фильма «Один дома 2».
Вингер сделал фотографию в лимузине, держа в руках кусочек пиццы и бокал алкогольного напитка, ссылаясь на героя фильма Кевина Маккаллистера.
В этом сезоне Джамал отыграл 22 поединка. На счету футболиста 14 забитых мячей и шесть ассистов.
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