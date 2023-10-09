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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Коул Палмер удивил меня, у него большой талант»
Англия
09 октября 2023, 13:53 |
391
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Коул Палмер удивил меня, у него большой талант»

Наставник «Челси» положительно отозвался о новичке команды

09 октября 2023, 13:53 |
391
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Коул Палмер удивил меня, у него большой талант»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино положительно высказался об игре новичка команды Коула Палмера.

«Честно говоря, Коул Палмер удивил меня. Он пополнил наш состав очень поздно, потому что это было за день до закрытия трансферного окна, но он отлично влился в коллектив и умеет хорошо читать игру. У него отличная личность и большой талант».

Ранее, «Челси» приобрел Коула Палмера у «Манчестер Сити» летом 2023 года, выплатив «горожанам» 40 миллионов фунтов при трансферной стоимости в 15.5 миллионов фунтов. Англичанин успел забить за «синих» один гол и оформить одну результативную передачу.

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Маурисио Почеттино Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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