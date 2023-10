Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Коул Палмер удивил меня, у него большой талант»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино положительно высказался об игре новичка команды Коула Палмера.

«Честно говоря, Коул Палмер удивил меня. Он пополнил наш состав очень поздно, потому что это было за день до закрытия трансферного окна, но он отлично влился в коллектив и умеет хорошо читать игру. У него отличная личность и большой талант».

Ранее, «Челси» приобрел Коула Палмера у «Манчестер Сити» летом 2023 года, выплатив «горожанам» 40 миллионов фунтов при трансферной стоимости в 15.5 миллионов фунтов. Англичанин успел забить за «синих» один гол и оформить одну результативную передачу.

🔵 Pochettino: "Cole Palmer surprised me when I arrived because it was the day before the transfer window closed, the way he reads the situations and the games... wow".



"He can be the player who can link with his teammates, he has great personality and great talent".