ВИДЕО. Кухаревич вышел на 90+2-й. Суонси обыграл Плимут в матче с 4 голами

7 октября состоялся матч 11-го тура Чемпионшипа между клубами «Плимут» и «Суонси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «лебедей».

Голами за гостей отличились Джерри Йетс, Оливер Купер и Дош Кей.

У хозяев забил Люк Кандл.

Украинский футболист «Суонси» Николай Кухаревич начал поединок в запасе и вышел на поле только на 90+2-й минуте.

Чемпионшип. 11-й тур. 7 октября

Плимут – Суонси – 1:3

Голы: Кандл, 18 – Йетс, 56, Купер, 68, Кей, 90

Видеообзор матча:

