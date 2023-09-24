Зинченко – в основе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Тоттенхэм
Лондонское дерби начнется в 16:00
Сегодня, 24 сентября, состоится поединок тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Арсенал и Тоттенхэм.
Тренеры команд сделали свой выбор стартовых одиннадцати. Украинец Александр Зинченко выйдет в основе Арсенала на позиции левого защитника.
«Арсенал»: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Виейра, Райс – Сака, Нкетиа, Жезус.
«Тоттенхэм»: Викарио – Поро, Ромеро, где Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Сон, Кулушевски, Джонсон.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм».
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 24, 2023
Our starting line-up for today's north London derby 👊
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/QECPnUM191
Our team for the NLD! 🤍 pic.twitter.com/K3dSbj0PwZ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 24, 2023
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