Зинченко – в основе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Тоттенхэм

Сегодня, 24 сентября, состоится поединок тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Арсенал и Тоттенхэм.

Тренеры команд сделали свой выбор стартовых одиннадцати. Украинец Александр Зинченко выйдет в основе Арсенала на позиции левого защитника.

«Арсенал»: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Виейра, Райс – Сака, Нкетиа, Жезус.

«Тоттенхэм»: Викарио – Поро, Ромеро, где Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Сон, Кулушевски, Джонсон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм».

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Our starting line-up for today's north London derby 👊



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/QECPnUM191