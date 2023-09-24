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Англия
24 сентября 2023, 15:10 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:12
310
0

Зинченко – в основе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Тоттенхэм

Лондонское дерби начнется в 16:00

24 сентября 2023, 15:10 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:12
310
0
Зинченко – в основе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Тоттенхэм

Сегодня, 24 сентября, состоится поединок тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Арсенал и Тоттенхэм.

Тренеры команд сделали свой выбор стартовых одиннадцати. Украинец Александр Зинченко выйдет в основе Арсенала на позиции левого защитника.

«Арсенал»: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Виейра, Райс – Сака, Нкетиа, Жезус.

«Тоттенхэм»: Викарио – Поро, Ромеро, где Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Сон, Кулушевски, Джонсон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм».

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Источник Sport.ua
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