В воскресенье, 24 сентября, состоится поединок 6 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс», начало – в 16:00 по Киеву.

Команды идут рядом со старта чемпионата, в пяти матчах одержав по четыре победы и раз сыграв вничью. Лучшая разница забитых и пропущенных в «Тоттенхэма» (13:5 против 9:4 в «канониров»), поэтому они находятся на втором месте, а подопечные Артеты – на четвертом. Очная встреча как раз позволит оставить оппонента позади и приблизиться к лидеру «Ман Сити», который в этом сезоне очков еще не терял.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Тоттенхэм» в украинской версии сайта.