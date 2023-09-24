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24.09.2023 16:00 - : -
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24 сентября 2023, 05:07 | Обновлено 24 сентября 2023, 05:09
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0

Арсенал – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Английской ской Премьер-лиги

24 сентября 2023, 05:07 | Обновлено 24 сентября 2023, 05:09
32
0
Арсенал – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 сентября, состоится поединок 6 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс», начало – в 16:00 по Киеву.

Команды идут рядом со старта чемпионата, в пяти матчах одержав по четыре победы и раз сыграв вничью. Лучшая разница забитых и пропущенных в «Тоттенхэма» (13:5 против 9:4 в «канониров»), поэтому они находятся на втором месте, а подопечные Артеты – на четвертом. Очная встреча как раз позволит оставить оппонента позади и приблизиться к лидеру «Ман Сити», который в этом сезоне очков еще не терял.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Тоттенхэм» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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