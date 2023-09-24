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Чемпионат Англии
Арсенал
24.09.2023 16:00 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
24 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:16
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0

Арсенал – Тоттенхэм – 2:2. Зинченко в лондонском дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги

24 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:16
319
0
Арсенал – Тоттенхэм – 2:2. Зинченко в лондонском дерби. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 6-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби.

Арсенал и Тоттенхэм разошлись миром со счетом 2:2. У гостей дубль оформил Сон Хын Мин.

Хозяева поля тоже забили дважды: автогол оформил Кристиан Ромеро, а Букайо Сака реализовал пенальти.

Украинский футболиста Александр Зинченко сыграл за канониров весь матч.

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября

Арсенал – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Ромеро, 26 (автогол), Сака, 54 (пен) – Сон Хын Мин, 42, 55.

Видео голов и голов матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм видео голов и обзор Букайо Сака Кристиан Ромеро Сон Хын Мин
Источник Sport.ua
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