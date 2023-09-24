Англия24 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:16
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Арсенал – Тоттенхэм – 2:2. Зинченко в лондонском дерби. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги
24 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:16
319
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В матче 6-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби.
Арсенал и Тоттенхэм разошлись миром со счетом 2:2. У гостей дубль оформил Сон Хын Мин.
Хозяева поля тоже забили дважды: автогол оформил Кристиан Ромеро, а Букайо Сака реализовал пенальти.
Украинский футболиста Александр Зинченко сыграл за канониров весь матч.
АПЛ. 6-й тур, 24 сентября
Арсенал – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Ромеро, 26 (автогол), Сака, 54 (пен) – Сон Хын Мин, 42, 55.
Видео голов и голов матча
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
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