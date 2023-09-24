Боевая ничья в дерби Северного Лондона. Арсенал и Тоттенхэм поделили очки
Сон оформил дубль, Зинченко провел весь матч на поле
В воскресенье, 24 сентября, состоялся поединок 6 тура Английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра прошла в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс» и закончилась со счетом 2:2.
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Английская Премьер-лига. 6 тур.
«Арсенал» - «Тоттэнхем» - 2:2.
Ромеро, 26, аг, Сака, 53, пен - Сон, 42, 55.
Хаверц, 57, Нкетиа, 68 - Удоджи, 15, Сарр, 45+1, Биссума, 45+1, Ромеро, 75.
«Арсенал»: Рая - Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко - Эдегор, Виейра (Хаверц, 46), Райс (Жоржиньо, 46) - Сака (Смит-Роу, 90+7), Нкетиа, Жезус (Нельсон, 78).
«Тоттэнхем»: Викарио - Поро, Ромеро, де Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Меддисон (Рішарлисон, 78), Сон (Хьойбьерг, 78), Кулушевски, Джонсон (Соломон, 63).
Арбитр: Роберт Джонс.
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).
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