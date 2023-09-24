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Чемпионат Англии
Арсенал
24.09.2023 16:00 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
24 сентября 2023, 18:00 | Обновлено 24 сентября 2023, 18:08
205
3

Боевая ничья в дерби Северного Лондона. Арсенал и Тоттенхэм поделили очки

Сон оформил дубль, Зинченко провел весь матч на поле

24 сентября 2023, 18:00 | Обновлено 24 сентября 2023, 18:08
205
3
Боевая ничья в дерби Северного Лондона. Арсенал и Тоттенхэм поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 сентября, состоялся поединок 6 тура Английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра прошла в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс» и закончилась со счетом 2:2.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Английская Премьер-лига. 6 тур.

«Арсенал» - «Тоттэнхем» - 2:2.

Ромеро, 26, аг, Сака, 53, пен - Сон, 42, 55.

Хаверц, 57, Нкетиа, 68 - Удоджи, 15, Сарр, 45+1, Биссума, 45+1, Ромеро, 75.

«Арсенал»: Рая - Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко - Эдегор, Виейра (Хаверц, 46), Райс (Жоржиньо, 46) - Сака (Смит-Роу, 90+7), Нкетиа, Жезус (Нельсон, 78).

«Тоттэнхем»: Викарио - Поро, Ромеро, де Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Меддисон (Рішарлисон, 78), Сон (Хьойбьерг, 78), Кулушевски, Джонсон (Соломон, 63).

Арбитр: Роберт Джонс.

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Octopus
Матч в ЛЧ сильно сказался, Арсенал и в прошлом сезоне не мог демонстрировать темп, так походу и в этом будет, сольется со всех турниров, артета-стайл.
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0
Александр Шевченко
Арс типичная возня с перекатом мяча поперек поля. Такое себе зрелище, хотя там показали ближе к концу владение было 52-48 в пользу Шпор, я аж удивился, глаза что ли меня обманывают.
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0
Sashko57
Кто нибудь скажет Артете, что контроль мяча без ударов по воротам, игра поперек и назад никогда не приносили победу. А хождение шагом в атаку это вообще нонсенс.
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0
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