24 сентября на «Эмирейтс» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом». Старт поединка намечен на 16:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда сделала рывок в прошлом сезоне - но сдулась на финишном отрезке. Впрочем, это стоило титула, но при этом и вице-чемпионство стало не просто шагом вперед, а гигантским прыжком, по сравнению с предыдущими сезонами. В том числе наконец-то английский гранд вернулся в Лигу чемпионов, где на этой неделе сыграли первый поединок, против хорошо знакомого противника, ПСВ. Но, безусловно, и на внутренней арене от Микеля Артеты и его подопечных ждут если не новой борьбы за трофей, то того, что они закрепятся в топ-4 Премьер-Лиги - не зря же такие деньги выложили за Райса, Хаверца, и это далеко не все новички. И канониры начали хорошо, допустив только 1 обидную осечку, позволив Фулхэму в концовке вырвать ничью. Но все остальные 4 поединка выиграно, в том числе 3-1 у МЮ, а Манчестер Сити дожали в серии пенальти в споре за Суперкубок страны.

Тоттенхэм

Клуб по ходу прошлого сезона буквально развалился, закончив без полноценного менеджера и за пределами зоны еврокубков. Более того, не получилось удержать главную звезду, лидера, капитана и бомбардира, Кейна - тот добился того, чтобы его отпустили в Баварию. А чуть раньше тренерский пост занял Постекоглу, отнюдь не топовый специалист. Но вырученные за Харри 100 миллионов позволили оплатить ряд покупок - Мэддисона, Викарио, ван де Вена, и список можно продолжать. Хотспурс мощно стартовали в новом сезоне (Кубок Лиги выносим за скобки - матчем с Фулхэмом явно пожертвовали). Начав со зрелищных 2-2 с Брентфордом, потом обыграли всех 4-х противников. Сначала были уверенные 2-0 с Манчестер Юнайтед, потом были обыграны Борнмут, Бернли и Шеффилд Юнайтед. Причем клинки вели 1-0 до 90+8 минуты, но все закончилось 2-1 в пользу гранда.

Статистика личных встреч

Дерби Северного Лондона считается самым принципиальным в столице, да и всей Англии. Но в прошлом сезоне оба поединка выиграл Арсенал.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом канониров. Но и соперник мощно начинает сезон - ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,78).